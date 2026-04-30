Jessica Campbell lämnar Seattle Kraken efter fyra år i organisationen. Den banbrytande NHL-coachen söker nu nya möjligheter – med fullt stöd från klubbledningen.

På torsdagen meddelade general manager Jason Botterill att assisterande tränaren Jessica Campbell lämnar organisationen för att utforska nya tränarmöjligheter inom NHL.

I ett uttalande betonade Botterill att Campbell har fullt stöd från Kraken.

– När Jessicas nuvarande kontrakt löper ut har hon uttryckt en vilja att utforska andra tränarroller i ligan och vi stöttar henne i den processen, säger Botterill.

– Jessica har varit en viktig del av vår tränarstab under de senaste fyra åren, där hon visat upp djup kunskap och en unik förmåga att knyta kontakt med och utveckla spelare. Vi respekterar hennes beslut och tror starkt på henne som coach i den här ligan.

Jessica Campbell söker nytt NHL-jobb

Campbell har varit en del av organisationen sedan 2022, då hon blev assisterande tränare i klubbens AHL-lag Coachella Valley Firebirds. Efter två år följde hon med huvudtränaren Dan Bylsma till Kraken 2024, där hon skrev historia som den första kvinnliga tränaren i NHL.

Tiden i Seattle blev dock inte sportsligt framgångsrik. Kraken missade slutspel båda säsongerna och slutade sjua respektive sexa i Pacific Division. Bylsma fick sparken efter säsongen 2024/25, men Campbell blev kvar i tränarstaben under nye huvudtränaren Lane Lambert den gångna säsongen.

Nu återstår det att se var Campbell hamnar härnäst – och i vilken roll. Hon har visat sig särskilt skicklig i att utveckla unga spelare, något hon hade stor framgång med i Firebirds. Redan nu finns flera potentiella öppningar i ligan, där både St. Louis Blues och Columbus Blue Jackets har gjort förändringar i sina tränarstaber.

Innan tränarkarriären spelade Campbell tre säsonger för Calgary Inferno i CWHL, samt gjorde fyra framstående år vid Cornell University. Hon avslutade sedan den aktiva spelarkarriären med spel i Damettan med Malmö Redhawks säsongen 2019/20.