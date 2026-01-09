Det har gått tungt för den tidigare drafttrean Jesperi Kotkaniemi. Han kom inte med i den finska OS-truppen – och ryktas nu vara på väg bort från sin NHL-klubb Carolina Hurricanes.

Jesperi Kotkaniemi ser ut att vara på väg bort från Carolina Hurricanes. Foto: James Guillory-Imagn Images

2018 valdes Rasmus Dahlin som etta i NHL-draften av Buffalo Sabres. Två val senare gjorde Montréal Canadiens ett kontroversiellt val när de plockade centern Jesperi Kotkaniemi som trea. Många ansåg att Canadiens, som var i stort behov av centrar vid tidpunkten, tog en risk när de plockade finländaren.

Det nu 25-årige före detta storlöftet har heller inte lyckats nå de höjder i karriären som förväntades i och med den höga draftpositionen. Efter en tung säsong med Carolina Hurricanes, som han representerat sedan klubben plockade honom från Montréal med ett offer sheet 2021, kom förra veckan beskedet att han inte tar plats i den finska OS-truppen. Han blir därmed en av blott sju utespelare som gjort 20 matcher eller fler i NHL den här säsongen att inte slå sig in i truppen.

Men det stannar inte där.

Carolina Hurricanes försöker trejda Jesperi Kotkaniemi

Nu kommer uppgifter från Sportsnets Elliotte Friedman att ett klubbyte kan vara nära förestående för Kotkaniemi.

I en blogg skriver Friedman:

”Enligt flera källor överväger Carolina just nu olika erbjudanden. Hurricanes är med och slåss om Stanley Cup och vill därför antingen ha något som kan hjälpa dem här och nu – eller något som de kan använda för att skaffa hjälp omedelbart. Oavsett vilket krävs det för att få till en affär. Han har redan varit involverad i vissa diskussioner: med Los Angeles (kring Phillip Danault) och Vancouver (som en del av det erbjudna paketet för Quinn Hughes).”

Trots att Jesperi Kotkaniemis aktie sjunkit på senare år menar Friedman att det finns en bra marknad för centern. Hans lönetaksträff på 4,82 miljoner dollar per säsong de närmaste fyra åren ska inte avskräcka lag i och med att lönetaket kommer att höjas rejält de närmaste åren.

På 25 matcher den här säsongen har Kotkaniemi gjort två mål och sex poäng.

Source: Jesperi Kotkaniemi @ Elite Prospects