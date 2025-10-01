Han kommer från ett par tuffa säsonger. I natt klev Jesper Wallstedt fram för Minnesota Wild i 3-2-segern mot Winnipeg Jets i försäsongsmatchen.

– Jag tycker att han gjorde några viktiga räddningar för oss när vi behövde honom, säger huvudtränare John Hynes till media.

Jesper Wallstedt imponerar med Minnesota Wild under försäsongen.

Foto: Matt Krohn-Imagn Images

Jesper Wallstedt anses fortfarande vara ett av världens största målvaktslöften. Men han har haft en del problem de senaste åren att etablera sig i NHL samtidigt som det har gått tyngre även i AHL. I år är löftet ute efter revansch och siktar på att etablera sig på den största scenen.

I nattens försäsongsmatch mot Winnipeg klev han också fram för sitt lag.

Minnesota förlorade nämligen skotten med 19-28, men vann matchen med 3-2. Det mycket tack vare sin svenska målvakt som alltså landade in på närmare 93 i räddningsprocent.

– Jag tycker ”Wally” var riktigt stabil. Han testades en hel del i kväll och han kom ut stort. Han såg puckarna och gjorde sig stor i målet. Jag tycker att han gjorde några viktiga räddningar för oss när vi behövde honom. Speciellt i sex-mot-fem-spelet och i boxplay. Så jag tycker han var riktigt stabil, säger John Hynes efter matchen.

Framåt var det lagets superstjärna, med ett historiskt kontrakt i ryggen, som klev fram. Kirill Kaprizov stod för 1+1 i matchen när han först spelade fram Matt Boldy till Wilds första mål och sedan gjorde det andra på egen hand. Marcus Foligno gjorde sedan deras tredje och sista mål.

För Winnipeg var det Cole Koepke och Vladislav Namestnikov som klev fram målmässigt.

