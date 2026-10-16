NHL

Wallstedt lackar – på motståndarmålvakten: "Smutsigt"

Publicerad 16 oktober 2026 15:25
Uffe Bodin
Uffe Bodin
Head of Hockey Media
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Minnesota Wild dominerade nattens match mot St. Louis Blues. Då fick målvakten Joel Hofer nog – och tacklade bryskt in Wilds stjärna Kirill Kaprizov i kortplanket. Det gillade inte Jesper Wallstedt.
– Det var smutsigt gjort, säger Wilds svenska målvakt.

Jesper Wallstedt gillade inte Joel Hofers tryckare på Kirill Kaprizov. Foto: Steve Roberts-Imagn Images
Jesper Wallstedt gillade inte Joel Hofers tryckare på Kirill Kaprizov. Foto: Steve Roberts-Imagn Images
Foto: USA Today Sports

Minnesota Wild hade lekstuga under delar av nattens möte med St Louis Blues. Det blev seger med 5–4 efter att gästerna lyckats ta sig närmare i slutet av matchen, men Wild dominerade större delen av tillställningen.

I den tredje perioden tappade Blues målvakt Joel Hofer fattningen och skickade in Wild stjärnforward Kirill Kaprizov i kortplanket med en brysk tackling. Ryssen blev omskakad och var allt annat än nöjd med Hofers agerande. Keepern fick också två minuter för interference till en följd av smällen.

Efter matchen tyckte Wilds svenske målvakt till om tacklingen – och var inte nöjd över hur Hofer hanterade situationen.

Jesper Wallstedt: "Det var fult gjort"

– Jag tycker att det var smutsigt gjort, säger Wallstedt enligt X-kontot Gino Hard. Jag gillar honom (Hofer) som person, men jag tyckte det där var fult gjort.

Kaprizov klarade sig utan skada från smällen och hade stor del i Minnesotas dominans. Han lämnade isen med 1+2 och totalt stod kedjan med honom, Matt Boldy (3+1) och Joel Eriksson Ek (0+2) för nio poäng.

Jonatan Berggren svarade för ett av St. Louis mål, hans andra för säsongen.

Minnesota, som just nu har flera tunga skador på framför allt backsidan, har vunnit fem av sina åtta första matcher och har spelat ihop elva poäng, vilket räcker till andra plats i Central Division bakom Utah Mammoth. St. Louis har sju poäng på sina första sju matcher efter att ha tagit tre vinster hittills.

Den här artikeln handlar om:

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