Wallstedt lackar – på motståndarmålvakten: "Smutsigt"

Jesper Wallstedt gillade inte Joel Hofers tryckare på Kirill Kaprizov. Foto: Steve Roberts-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Minnesota Wild hade lekstuga under delar av nattens möte med St Louis Blues. Det blev seger med 5–4 efter att gästerna lyckats ta sig närmare i slutet av matchen, men Wild dominerade större delen av tillställningen.

I den tredje perioden tappade Blues målvakt Joel Hofer fattningen och skickade in Wild stjärnforward Kirill Kaprizov i kortplanket med en brysk tackling. Ryssen blev omskakad och var allt annat än nöjd med Hofers agerande. Keepern fick också två minuter för interference till en följd av smällen.

Efter matchen tyckte Wilds svenske målvakt till om tacklingen – och var inte nöjd över hur Hofer hanterade situationen.

Jesper Wallstedt: "Det var fult gjort"

– Jag tycker att det var smutsigt gjort, säger Wallstedt enligt X-kontot Gino Hard. Jag gillar honom (Hofer) som person, men jag tyckte det där var fult gjort.

Loading tweet... Matt Boldy Joel Eriksson Ek Kaprizov klarade sig utan skada från smällen och hade stor del i Minnesotas dominans. Han lämnade isen med 1+2 och totalt stod kedjan med honom,(3+1) och(0+2) för nio poäng.

Jonatan Berggren svarade för ett av St. Louis mål, hans andra för säsongen.

Minnesota, som just nu har flera tunga skador på framför allt backsidan, har vunnit fem av sina åtta första matcher och har spelat ihop elva poäng, vilket räcker till andra plats i Central Division bakom Utah Mammoth. St. Louis har sju poäng på sina första sju matcher efter att ha tagit tre vinster hittills.