Jacob Markström är klar för en återkomst till Florida Panthers. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

New Jersey Devils nye general manager Sunny Mehta gör affärer med sin gamla klubb.

Och i centrum för affären står två svenskar – som båda återvänder till sina ursprungliga NHL-klubbar.

Mehta skickar Jacob Markström och forwarden Angus Crookshank till Florida Panthers. I motsatt riktning går Evan Rodrigues, Jesper Boqvist och Ben Steeves till New Jersey. Mehta anställdes som ny GM för Devils under våren efter att ha jobbat i Panthers organisation under flera år.

För Markström innebär affären en återkomst till organisationen där NHL-karriären började. Den 36-årige svensken valdes av Florida som 31:a spelare totalt i NHL-draften 2008 och spelade delar av fyra säsonger i klubben innan han sommaren 2014 skickades till Vancouver Canucks i den uppmärksammade Roberto Luongo-affären.

Sedan dess har Markström etablerat sig som en av NHL:s mest meriterade svenska målvakter. Det stora genombrottet kom i Calgary Flames, där han 2022 var finalist till Vezina Trophy efter en stark säsong. Efter flytten till New Jersey Devils inför säsongen 2024/25 blev det två år i klubben innan han nu återvänder till Panthers.

Jacob Markströms nya tvåårskontrakt kickar in

Markström går samtidigt in på det första året av den tvååriga kontraktsförlängning han skrev under i höstas. Avtalet har ett lönetaksvärde på sex miljoner dollar per säsong.

På 578 NHL-matcher i grundserien har Markström ett facit på 264 segrar, 231 förluster och 54 övertidsförluster, med en räddningsprocent på 90,7 och ett snitt på 2,73 insläppta mål per match. I slutspelet har han spelat 31 matcher.

Även Jesper Boqvist återvänder till klubben som draftade honom. Den svenske forwarden valdes av New Jersey som 36:e spelare totalt i NHL-draften 2017 och spelade sina fyra första NHL-säsonger i Devils innan han gick vidare till Boston Bruins och därefter Florida Panthers, där han blev Stanley Cup-mästare 2025.

Markström tar över efter Bobrovskij

Nu är 27-åringen tillbaka i New Jersey efter att ha varit en del av Panthers organisation under de två senaste säsongerna.

Trejden markerar samtidigt slutet på Markströms tid i New Jersey och stärker bilden av att Florida förbereder sig för ett skifte på målvaktssidan efter Sergej Bobrovskij, som väntas kliva ut på free agent-marknaden under morgondagen.

Sedan tidigare har Florida Panthers hämtat in den schweiziske målvakten Akira Schmid från Vegas Golden Knights.