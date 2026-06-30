NHL

Markström trejdad – mot svensken

Publicerad 30 juni 2026 18:39
Uffe Bodin
Uffe Bodin
Head of Hockey Media
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Jacob Markström lämnar New Jersey Devils för Florida Panthers, samtidigt som Jesper Boqvist går motsatt väg. För båda svenskarna innebär affären en återkomst till klubbarna som en gång draftade dem.

Jacob Markström är klar för en återkomst till Florida Panthers. Foto: Bildbyrån/Imagn Images
Jacob Markström är klar för en återkomst till Florida Panthers. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

New Jersey Devils nye general manager Sunny Mehta gör affärer med sin gamla klubb.

Och i centrum för affären står två svenskar – som båda återvänder till sina ursprungliga NHL-klubbar.

Mehta skickar Jacob Markström och forwarden Angus Crookshank till Florida Panthers. I motsatt riktning går Evan Rodrigues, Jesper Boqvist och Ben Steeves till New Jersey. Mehta anställdes som ny GM för Devils under våren efter att ha jobbat i Panthers organisation under flera år.

För Markström innebär affären en återkomst till organisationen där NHL-karriären började. Den 36-årige svensken valdes av Florida som 31:a spelare totalt i NHL-draften 2008 och spelade delar av fyra säsonger i klubben innan han sommaren 2014 skickades till Vancouver Canucks i den uppmärksammade Roberto Luongo-affären.

Sedan dess har Markström etablerat sig som en av NHL:s mest meriterade svenska målvakter. Det stora genombrottet kom i Calgary Flames, där han 2022 var finalist till Vezina Trophy efter en stark säsong. Efter flytten till New Jersey Devils inför säsongen 2024/25 blev det två år i klubben innan han nu återvänder till Panthers.

Jacob Markströms nya tvåårskontrakt kickar in

Markström går samtidigt in på det första året av den tvååriga kontraktsförlängning han skrev under i höstas. Avtalet har ett lönetaksvärde på sex miljoner dollar per säsong.

På 578 NHL-matcher i grundserien har Markström ett facit på 264 segrar, 231 förluster och 54 övertidsförluster, med en räddningsprocent på 90,7 och ett snitt på 2,73 insläppta mål per match. I slutspelet har han spelat 31 matcher.

Även Jesper Boqvist återvänder till klubben som draftade honom. Den svenske forwarden valdes av New Jersey som 36:e spelare totalt i NHL-draften 2017 och spelade sina fyra första NHL-säsonger i Devils innan han gick vidare till Boston Bruins och därefter Florida Panthers, där han blev Stanley Cup-mästare 2025.

Markström tar över efter Bobrovskij

Nu är 27-åringen tillbaka i New Jersey efter att ha varit en del av Panthers organisation under de två senaste säsongerna.

Trejden markerar samtidigt slutet på Markströms tid i New Jersey och stärker bilden av att Florida förbereder sig för ett skifte på målvaktssidan efter Sergej Bobrovskij, som väntas kliva ut på free agent-marknaden under morgondagen.

Sedan tidigare har Florida Panthers hämtat in den schweiziske målvakten Akira Schmid från Vegas Golden Knights.

Den här artikeln handlar om:

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