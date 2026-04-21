Lillebror Josh Dickinson har gjort avtryck i Sverige under sina säsonger i MoDo och Rögle. Storebror Jason Dickinson klev fram som en oväntad matchvinnare i Stanley Cup-slutspelet. Med sina två mål hjälpte han Edmonton Oilers till en 4–3-seger i en svängig premiär mot Anaheim Ducks – där Leo Carlsson visade framfötterna.

Jason Dickinson blev tvåmålsskytt när Edmonton Oilers besegrade Anaheim Ducks i första mötet i Stanley Cup-slutspelet. Foto: Walter Tychnowicz-Imagn Images

Det blev en dramatisk inledning på serien mellan Edmonton Oilers och Anaheim Ducks med 4–3 i den första rundans öppningsmatch.

En av de mest oväntade huvudrollerna spelades av Jason Dickinson – storebror till Rögles center Josh Dickinson – som klev fram som en av matchens stora hjältar. Efter att ha missat de tre sista grundseriematcherna på grund av en underkroppsskada var Dickinson tillbaka – och satte avtryck direkt.

30-åringen, som kom till Oilers från Chicago Blackhawks innan trade deadline, gav Edmonton ledningen med 1–0 sent i första perioden. Detta efter ett elegant friläge där han lurade Ducks-målvakten Lukas Dostal och la in pucken på backhand. Men det var hans andra mål som skulle bli avgörande för matchbilden.

I tredje perioden, med Edmonton i underläge 2–3, utnyttjade Dickinson en retur framför mål och tryckte in kvitteringen till 3–3. Målet gav nytt liv åt Oilers – och bara minuter senare fullbordades vändningen.

Kasperi Kapanen matchvinnare för Edmonton Oilers

Matchvinnare blev finländaren Kasperi Kapanen, som satte sitt andra mål för kvällen med knappt två minuter kvar av ordinarie tid. Edmonton kunde därmed säkra segern efter en stark upphämtning.

I Anaheim gjorde Leo Carlsson sin första slutspelsmatch i NHL-karriären. Han stod för både mål och assist och var en av Anaheims mer framträdande spelare. Carlsson spelade fram Troy Terry till 1–2 i den andra perioden och satte sedan 2–2 efter att ha utnyttjat en retur på ett skott från Terry.

Terry var poängbäst i Anaheim med två mål och en assist

Edmonton fick två assist från Leon Draisaitl som gjorde comeback efter en längre tids skadefrånvaro. Däremot lämnade Connor McDavid, för en gångs skull, isen poänglös. Returen spelas natten till onsdag svensk tid.

Edmonton – Anaheim 4–3 (2–0, 0–3, 2–0)

Edmonton: Jason Dickinson 2 (2), Kasperi Kapanen 2 (2).

Anaheim: Troy Terry 2 (2), Leo Carlsson (1).