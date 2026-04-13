Coachen missar matcher – efter ansiktsfraktur

Ett oväntat bakslag för Colorado Avalanche – mitt i uppladdningen inför slutspelet. Huvudtränaren Jared Bednar tvingas nu kliva åt sidan efter den otäcka smällen i senaste matchen.

Jared Bednar tvingas avstå från några matcher efter att ha fått en ansiktsfraktur under Colorados senaste match. Foto: Isaiah J. Downing-Imagn Images

Colorado Avalanche meddelar att huvudtränaren Jared Bednar missar lagets kommande bortaresa på grund av ansiktsfrakturer och en hornhinneskada.

Skadan uppstod tidigt i den tredje perioden i lördagens 2–3-förlust efter förlängning mot Vegas Golden Knights. I samband med ett dumpningsförsök från Keegan Kolesar styrdes pucken via Jack Drurys klubba och flög rakt in i Avalanches bås, där den träffade Bednar i högra kinden.

Efter en snabb kontroll på bänken fördes han till omklädningsrummet.

Ingen operation för Jared Bednar

Klubben bekräftar att Bednar inte behöver opereras och att prognosen är god – han väntas göra en fullständig återhämtning.

Avalanche head coach Jared Bednar will not accompany the team on their upcoming two-game road trip due to facial fractures and a corneal abrasion. He will not require surgery at this time and is expected to make a full recovery.



— P – Colorado Avalanche (@Avalanche) April 12, 2026

Colorado har tre matcher kvar av grundserien, däribland en två matcher lång bortaresa i Alberta. Där väntar möten med Edmonton Oilers på måndag och Calgary Flames på tisdag – matcher som Bednar alltså missar. Det är ännu oklart om han hinner tillbaka till avslutningen mot Seattle Kraken eller till starten av Stanley Cup-slutspelet.

Under Bednars ledning har Avalanche gjort en stark säsong och säkrat Presidents’ Trophy med ett facit på 52–16–11. Det är fjärde gången i klubbens historia – och andra gången under Bednar – som laget vinner ligan.

Under hans frånvaro kliver assisterande tränarna Dave Hakstol och Nolan Pratt in och delar på ansvaret som huvudtränare.

