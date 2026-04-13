Coachen missar matcher – efter ansiktsfraktur
Följ HockeySverige på
Google news
Ett oväntat bakslag för Colorado Avalanche – mitt i uppladdningen inför slutspelet. Huvudtränaren Jared Bednar tvingas nu kliva åt sidan efter den otäcka smällen i senaste matchen.
Colorado Avalanche meddelar att huvudtränaren Jared Bednar missar lagets kommande bortaresa på grund av ansiktsfrakturer och en hornhinneskada.
Skadan uppstod tidigt i den tredje perioden i lördagens 2–3-förlust efter förlängning mot Vegas Golden Knights. I samband med ett dumpningsförsök från Keegan Kolesar styrdes pucken via Jack Drurys klubba och flög rakt in i Avalanches bås, där den träffade Bednar i högra kinden.
Se incidenten i videospelaren!
Efter en snabb kontroll på bänken fördes han till omklädningsrummet.
Ingen operation för Jared Bednar
Klubben bekräftar att Bednar inte behöver opereras och att prognosen är god – han väntas göra en fullständig återhämtning.
Colorado har tre matcher kvar av grundserien, däribland en två matcher lång bortaresa i Alberta. Där väntar möten med Edmonton Oilers på måndag och Calgary Flames på tisdag – matcher som Bednar alltså missar. Det är ännu oklart om han hinner tillbaka till avslutningen mot Seattle Kraken eller till starten av Stanley Cup-slutspelet.
Under Bednars ledning har Avalanche gjort en stark säsong och säkrat Presidents’ Trophy med ett facit på 52–16–11. Det är fjärde gången i klubbens historia – och andra gången under Bednar – som laget vinner ligan.
Under hans frånvaro kliver assisterande tränarna Dave Hakstol och Nolan Pratt in och delar på ansvaret som huvudtränare.
Den här artikeln handlar om: