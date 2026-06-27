Ivar Stenberg efter att ha blivit draftad. Foto: Steven Ellis / The Nation Network.
Ivar Stenberg efter att ha blivit draftad. Foto: Steven Ellis / The Nation Network.
NHL-draften

Jansson: Nu är Stenberg favorit att vinna Calder Trophy

Publicerad 27 juni 2026 03:28
Martin Jansson
Martin Jansson
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San José Sharks kan ha varit det bästa av 32 möjligheter för Ivar Stenberg.
Den svenska jättetalangen blir nu den sista pusselbiten i ombyggnationen - och nu är svensken storfavorit att vinna Calder Trophy nästa säsong.

Ivar Stenberg på en kant med Macklin Celebrini och Michael Misa eller Will Smith.

Det kan bli verklighet redan i oktober. Det svenska superlöftet har fått en drömdraft där han hamnar hos ett av NHL:s mest spännande lag. Sharks har under de senaste säsongerna samlat på sig en talangbank som är utöver det vanliga. De visade tendenser redan den här säsongen på att vända på trenden och bli ett slutspelslag igen.

Nu kan de ha hittat sin sista pusselbit. 

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Den här artikeln handlar om:

Toronto Maple LeafsGavin MckennaIvar StenbergSan Jose Sharks