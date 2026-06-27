Jansson: Nu är Stenberg favorit att vinna Calder Trophy

Ivar Stenberg på en kant med Macklin Celebrini och Michael Misa eller Will Smith.

Det kan bli verklighet redan i oktober. Det svenska superlöftet har fått en drömdraft där han hamnar hos ett av NHL:s mest spännande lag. Sharks har under de senaste säsongerna samlat på sig en talangbank som är utöver det vanliga. De visade tendenser redan den här säsongen på att vända på trenden och bli ett slutspelslag igen.

Nu kan de ha hittat sin sista pusselbit.