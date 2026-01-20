Jake Sanderson var öppet kritisk mot Leevi Meriläinen efter förlusten mot Montréal Canadiens. Nu backar 23-åringen efter ett par dagar.

— För det första är jag rätt skamsen, säger backen till The Athletic.

Leevi Meriläinen och Jake Sanderson har snackat efter den öppna kritiken.

Ottawa Senators förlorade mot Montréal Canadiens med 6-5, trots stort spelövertag. Jake Sanderson stod för ett mål och tre assist i matchen och var efteråt rejält upprörd. Han valde då också att dela ut en känga mot målvakten Leevi Meriläinen.

Finländaren släppte in sex mål på 19 skott. Efter matchen sa backen då att ”han gjorde ett par bra räddningar, men att i slutet av dagen måste du göra mer än tio räddningar för att vinna en match.”

Nu, ett par dagar senare väljer han att backa från sitt uttalande.

— För det första är jag rätt skamsen. Jag tror att det är en situation där, efter en match, du måste ta några fler minuter. Ta ett par djupa andetag. Jag pratade med Leevi efter matchen och bad om ursäkt. Jag mår fortfarande lite dåligt. Leevi är en riktigt bra kille och jag tycker inte att det är vad bra lagkamrater gör. Du drar inte ner varandra, du bygger upp varandra, speciellt efter en sån match. Jag är rätt skamsen, säger Jake Sanderson till The Athletic.

Leevi Meriläinen blev under tisdagen nedskickad till AHL. Och nu börjar även Linus Ullmark att närma sig comeback efter att ha tagit ett personligt uppehåll.

