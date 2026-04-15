Markströms lugnande besked: ”Inget stort som behöver åtgärdas”

New Jersey Devils missade slutspelet med tio poängs marginal, och lagets sista matcher spelades utan Jacob Markström mellan stolparna. Nu bryter den rutinerade svensken tystnaden om skadeläget.

Jacob Markström räknar med att vara tillbaka i gott slag nästa säsong.

Efter en tung avslutning på säsongen för New Jersey Devils, där laget hamnade tio poäng bakom Ottawa Senators i kampen om den sista slutspelsplatsen, har fokus skiftat mot framtiden. En central del i det bygget är lagets svenske veteranmålvakt Jacob Markström.

36-åringen missade grundseriens tre sista matcher för att vila och rehabilitera envisa småskador. Under onsdagen mötte han media och gav en uppdatering kring sin fysiska status efter de nyligen genomförda undersökningarna.

– Jag har gjort magnetkameraröntgen och det finns en del vätska, men det är inget stort som behöver åtgärdas. Jag behöver inget ingrepp eller liknande, förklarar Markström. Jacob Markström har kontrakt två år till

Markström, som i november 2025 skrev på ett nytt tvåårskontrakt med Devils värt tolv miljoner dollar, betonar att han inte tänker stressa fram i sommar. Planen är att vila kortvarigt för att sedan återuppta träningen om ett par veckor.

– Min prioritet är här hos Devils. Jag vill inte gå in i träningslägret utan att känna mig hundra procent, eller stressa fram något som påverkar försäsongen negativt, säger han och därmed kan man förmoda att hockey-VM i Schweiz med Tre Kronor inte är ett alternativ.

Säsongen 2025/26 var en utmaning för både laget och Markström personligen. På 44 spelade matcher noterades han för en räddningsprocent på 88,3 och ett målsnitt på 3,07 insläppta mål per match.

