Tidigare SHL-spelarens nya kontrakt värt 220 miljoner

Tidigare Växjö-spelare Jack Drury skriver ett lukrativt avtal med Nashville Predators. Foto: Imagn Images & Bildbyrån/Jonas Ljungdahl

Jack Drury har snabbt blivit en viktig del av Nashville Predators framtidsplaner.

På söndagen rapporterade PuckPedia att Predators har skrivit ett nytt femårskontrakt med den 26-årige centern. Avtalet har en lönetaksträff på 4,5 miljoner dollar per säsong och gäller till och med säsongen 2030/31. Totalt är kontraktet värt 22,5 miljoner dollar, motsvarande omkring 220 miljoner kronor.

Kontraktet innehåller dessutom ett fullständigt trejdskydd under avtalets andra och tredje säsong. Under de två sista åren övergår det till en modifierad no-trade-klausul, där Drury lämnar in en lista med åtta klubbar han inte kan trejdas till.

Löneökningen är betydande för amerikanen, som närmast kommer från ett tvåårskontrakt med en lönetaksträff på 1,725 miljoner dollar per säsong.

Drury trejdades till Nashville så sent som förra veckan, då Colorado Avalanche skickade hans förhandlingsrättigheter tillsammans med Chase Bradley och ett val i tredje rundan av NHL-draften 2029 till Predators. I motsatt riktning gick Fedor Svetjkov och Zachary L'Heureux.

Jack Drury vann SM-guld med Växjö Lakers

Det var dessutom andra gången på mindre än två år som Drury bytte klubb. I januari 2025 ingick han i den uppmärksammade trejden där Mikko Rantanen lämnade Colorado.

Under sin första hela säsong i Avalanche noterades Drury för personbästa med tio mål och totalt 27 poäng på 82 grundseriematcher. Han bidrog även med tre mål och fem poäng på 13 slutspelsmatcher när Colorado vann Presidents' Trophy innan laget slogs ut av Vegas Golden Knights i Western Conference-finalen.

Totalt har Jack Drury spelat 268 NHL-matcher och svarat för 30 mål och 82 poäng. I Stanley Cup-slutspelet har han dessutom gjort 15 poäng på 44 matcher.

Innan NHL-karriären fick fart spelade Drury även i Sverige. Under säsongen 2020/21 representerade han Växjö Lakers i SHL, där han var med och vann SM-guld innan han återvände till Nordamerika.