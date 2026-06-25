Tidigare SM-guldhjälten trejdas i NHL

Jack Drury byter klubb återigen.

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I januari 2025 trejdades Jack Drury från Carolina Hurricanes, där han spelat under hela sin NHL-karriär, och ny klubbadress blev i stället Colorado Avalanche. Han stod sedan för en stark säsong i "Avs" där han varit en effektiv spelare längre ner i hierarkin. Drury landade in på tio mål och 27 poäng på 82 matcher i grundserien och 3+2 på 13 slutspelsmatcher.

Nu får Drury dock flytta på sig igen, bara ett och ett halvt år senare.

Jack Drury har ett utgående kontrakt i NHL och blir restricted free agent under sommaren. Nu väljer Colorado då att trejda bort rättigheterna till centern. Han skickas till Nashville Predators som en del av ett större byte med flera olika delar.

Nashville får Jack Drury samt forwarden Chase Bradley och ett val i tredje rundan 2029 medan Colorado får den 23-åriga forwardsduon Fjodor Svetjkov och Zachary L'Heureux. "Preds" kommer att behöva skriva kontrakt med Drury och Bradley för att behålla duon efter trejden.

Jack Drury – från SM-guld till NHL-spelare

Jack Drury draftades av Carolina Hurricanes i andra rundan 2018. Han tillbringade ett par år på college innan han flyttade till Sverige för SHL-spel i Växjö Lakers säsongen 2020/21. Där gjorde Drury succé med 30 poäng på 41 matcher under grundserien. I SM-slutspelet klev han sedan fram med fem mål och elva poäng på 14 matcher. Han var därmed Växjös näst bästa poängplockare, bakom Pontus Holmberg, på vägen till SM-guldet.

Efter succén i Sverige skrev Jack Drury på sitt första NHL-kontrakt med Carolina Hurricanes. Han hade då en dominant rookie-säsong i AHL där han var med och ledde Chicago Wolves till att bli Calder Cup-mästare. Från och med 2022 har Drury sedan varit en ordinarie NHL-spelare. Han har stått för 82 poäng på 268 NHL-matcher hittills i sin karriär.