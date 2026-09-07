Stjärnan gick emot agenten: "Ville lämna pengar på bordet"

Ivan Demidov.

Tidigare i somras skrev Montréals unge stjärnforward Ivan Demidov på ett nytt åttaårskontrakt värt totalt 700 miljoner kronor och med en lönetaksträff på 9,15 miljoner dollar. I allra högsta grad ett välbetalt kontrakt – men långt från summorna som andra unga NHL -spelare håvat in under sommaren och väntas håva in inom de närmaste veckorna.

Nu berättar agenten Dan Milstein att Demidov valde att gå emot hans råd i kontraktsförhandlingarna med Canadiens.

– Om jag skulle få som jag vlle så skulle affären ha sett annorlunda ut. Ivan sa kort och gott att han ville ha ett åttaårskontrakt. Han ville få det klart snabbt och han ville lämna utrymme för att göra Montréal ännu bättre, säger Milstein till Montréal Gazette :

– Hans exakta ord var: "Vi är på ett bra ställe. Det känns som att vi har flera år där vi kan vinna". Han ville lämna pengar på bordet så att de ska kunna sajna andra spelare.

Slutade tvåa i Calder Trophy-omröstningen

Demidov gjorde succé under sin debutsäsong i NHL med Montréal, där han under fjolårssäsongen producerade 62 poäng (19+43) på 82 grundseriematcher och ytterligare nio poäng (3+6) på 19 slutspelsmatcher. 20-åringen slutade på en andraplats bakom Matthew Schaefer i omröstningen till Calder Trophy, priset som delas ut till NHL:s bästa rookie.

– Han kommer att vara 28 eller 29 (när han ska skriva nästa kontrakt) och kommer att kunna skriva vilket avtal som än är möjligt vid den tidpunkten. Det kommer förmodligen att vara fyra eller fem gånger mer än vad det är i dag. Just nu är Ivan extremt glad. Han är tacksam och ödmjuk. De (Canadiens) kom till honom efter bara 84 matcher. Det finns ingen ånger, säger Milstein.

I skrivande stund kommer Demidov att vara den näst bäst betalde spelaren i Montréal från och med säsongen 2027/28, då hans nya avtal påbörjas. I nuläget är det endast stjärnbacken Noah Dobson som tjänar mer med sina 9,5 miljoner dollar i lönetaksträff.