Ivan Demidov har gjort klart med en lång framtid i Montréal.

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Montreal Canadiens har gjort klart med en av NHL:s mest spännande spelare. Ivan Demidov har skrivit på ett åttaårskontrakt värt 9,125 miljoner dollar per säsong. Totalt uppgår värdet på kontraktet en bit över 700 miljoner svenska kronor.

Ryssen gick in i ligan den här säsongen och gjorde 62 poäng på 82 matcher i grundserien. I slutspelet följde han sedan upp det med nio poäng på 19 matcher i slutspelet.

20-åringen anses vara en av världens bästa spelare i sin årgång, 2005. Det var 2024 som Canadiens draftade honom som spelare nummer fem. Då var det en stor osäkerhet kring honom med tanke på kontraktssituationen i Ryssland.

Ivan Demidov skriver jättekontrakt med Montréal

Efter bara en säsong i St. Petersburg och KHL, med 49 poäng på 65 matcher, åkte han däremot över till Nordamerika. Där han den här säsongen var en av ligans främsta rookies.

Ivan Demidov har nu skrivit på för en lång framtid i Montréal. Med en ung kärna är de ett av de mest spännande lagen inför framtiden. Redan den här säsongen gick de också till konferensfinal mot Carolina Hurricanes.

Kontraktet börjar gälla från och med säsongen 27/28, då rookiekontraktet utgår.