Isac Lundeström närmar sig comeback i NHL. Foto: Russell LaBounty-Imagn Images

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Det var under sommaren som oturen var framme för Isac Lundeström – igen. Den svenske NHL-spelaren slet för andra gången inom loppet av tre år av en hälsena under träning. 2023 slet han av sin vänstra hälsena och nu den högra.

– Jag körde sprinter och landade med foten lite längre bak än jag hade tänkt och när jag tryckte ifrån hörde jag hur det small till, berättade Isac Lundeström för Norrbottens-Kuriren i juli.

– Det kändes likadant som när jag drog min vänstra hälsena för tre år sedan. Det var någon som trodde att det kanske var vaden, men jag förstod direkt vad det var som hade hänt.

Efter operation och rehab ska 27-åringen nu äntligen gå mot comeback. Enligt Wes Minke , som täcker Columbus Blue Jackets för The Hockey Writers, följer Lundeström med laget på deras bortaturné. Han väntas inte spela mot New York Islanders inatt, men kommer däremot att kunna göra säsongsdebut senare i veckan.

Isac Lundeström närmar sig comeback i NHL

Den tidigare Luleå Hockey-forwarden är inne på sin andra säsong med Blue Jackets efter att ha kommit dit som unrestricted free agent sommaren 2025. Ifjol stod han för fyra mål och tolv poäng på 68 matcher.

Isac Lundeström draftades ursprungligen i första rundan av Anaheim Ducks 2018. Han gjorde sju säsonger i organisationen innan han släpptes av Ducks inför förra säsongen. På 405 NHL-matcher har han mäktat med 39 mål och totalt 96 poäng.

På meritlistan finns två VM-brons med Tre Kronor samt silver med både Småkronorna och Juniorkronorna på U18-VM respektive Junior-VM.

Columbus Blue Jackets har haft en tung säsongsinledning och ligger sist i hela Eastern Conference med 14 inspelade poäng på 18 matcher.