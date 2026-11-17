William Strömgren.

Via ett inlägg på X meddelar Calgary Flames att klubben har skickat ned den svenske forwarden William Strömgren till AHL -laget Calgary Wranglers.

Strömgren kallades upp till Calgary för två veckor sedan och har spelat sex matcher med Flames sedan dess, där han har noterats för två poäng via två fullträffar, hans två första mål i NHL-karriären. Första fullträffen i NHL-karriären kom i bortasegern mot San Jose i början av november, vilket var hans första match i NHL den här säsongen, och hans andra mål kom två matcher senare i en förlustmatch mot Anaheim.

Har varit produktiv i AHL

Innan han kallades upp till NHL hade Strömgren haft en produktiv inledning på säsongen i AHL, där han noterades för elva poäng (3+8) på lika många matcher innan Flames gav honom chansen i NHL. Den 23-årige forwarden har varit en produktiv spelare i AHL sedan han lämnade Brynäs för spel i Nordamerika och har totalt producerat 134 poäng under sin tid i farmarligan, vilket är fjärde mest av alla svenskar under perioden som Strömgren har spelat i AHL.

Strömgren NHL-debuterade i Calgary under förra säsongen, då han gjorde sitt första framträdande i NHL med Flames vid årsskiftet i en bortamatch mot Montréal.

I Sverige har Strömgren, som har Svedjeholmen som moderklubb, tidigare spelat för MoDo, Rögle och Brynäs.