Ivar Stenberg.

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Via ett pressmeddelande meddelar Svenska idrottsakademins nomineringsjury att San Jose Sharks svenske supertalang Ivar Stenberg är en av de fyra idrottarna som nominerats till priset "Årets nykomling" på Idrottsgalan i januari.

Förutom Stenberg är fotbollsspelaren Felicia Schröder, thaiboxaren och MMA-fajtern Smilla Sundell samt curlingspelaren Isabella Wranå också nominerade till det ärofyllda priset.

Är NHL:s näst poängbäste rookie

19-årige Stenberg inledde 2026 med att vinna JVM -guld med Juniorkronorna där han var en förgrundsfigur i guldlaget och producerade tio poäng på sju matcher. Stenberg fortsatte därefter att prestera i SHL med Frölunda och belönades med en plats i den svenska VM-truppen under våren, där han producerade åtta poäng på åtta matcher för Tre Kronor .

I somras draftades Stenberg som andra spelare totalt i NHL -draften och under hösten har forwarden producerat 14 poäng (7+7) på 23 matcher med San Jose Sharks och är i skrivande stund ligans näst poängbästa rookie.

Kan bli fjärde hockeyspelaren att vinna

Skulle Stenberg vinna priset, skulle han bli den blott fjärde hockeyspelaren att vinna priset. Tidigare har bara Nicklas Bäckström (2007), Gabriel Landeskog (2013) och Elias Pettersson (2019) vunnit utmärkelsen som delas ut till en svensk idrottare som "under det gångna året fått sitt stora idrottsliga genombrott och därigenom kan förväntas bli en av de främsta inom sin idrott".

Idrottsgalan går av stapeln den 18 januari 2027 i Avicii Arena och direktsänds i SVT.