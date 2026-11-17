Nikita Tolopilo.

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Efter att ha spelat 21 NHL -matcher med Vancouver förra säsongen har den tidigare Södertälje-målvakten Nikita Tolopilo fått finna sig i att spela farmarlagshockey med Abbotsford Canucks den här hösten. Inför nattens möte med Utah Mammoth valde emellertid Vancouver att kalla upp den 26-årige målvakten – som tog chansen i sin säsongsdebut.

Tolopilo räddade 34 av 36 skott i matchen som Vancouver vann med 3–2, sedan Brock Boeser avgjort matchen med drygt fyra och en halv minut kvar att spela av den tredje perioden.

– "Tolo" gjorde några viktiga räddningar och höll oss kvar i matchen. Vi fick ingen panik, utan höll oss till vårt spel och lyckades göra jobbet, säger Boeser efter uddamålssegern .

Prisades som första stjärna

Målvaktens storspel belönades med priset som matchens första stjärna och Mammoth testade burväktaren hela vägen fram till slutsignalen, men Tolopilo och Canucks stod emot och säkrade segern.

– Han stod för den ena viktiga räddningen efter den andra och höll oss kvar i matchen. I tredje perioden gjorde han en enorm räddning och kort därefter fick vi chansen att göra mål i powerplay. Det förändrade matchbilden helt, säger Boeser.

Tolopilo har inlett den här säsongen i Abbotsford, där han har spelat elva matcher och står noterad för en räddningsprocent på 89,7 procent. Inför nattens säsongsdebut hade burväktaren några tyngre matcher bakom sig i farmarligan, där han i helgen släppte in fem mål på 30 skott i en 2–5-förlust mot Ontario och under sina tre senaste matcher stod noterad för en räddningsprocent på 84,7 procent.

– Jag är verkligen glad för hans skull. Han var en avgörande faktor bakom segern och stod för flera viktiga räddningar i matchens avgörande lägen. Att han kunde kliva in och leverera en sådan prestation gav hela laget en rejäl energiboost. Han var en väldigt viktig bidragande faktor till segern i kväll, säger tränaren Manny Malhotra.

Skrev NHL-kontrakt efter succén i Södertälje

26-åringen spelade i Södertälje mellan 2021 och 2023, dit han värvades från Dinamo Minsk. Säsongen 2022/23 fick han sitt stora genombrott, där han loggade en räddningsprocent på 92,4 procent och ett snitt på 2,10 insläppta mål per match på 45 matcher i grundserien för Södertälje och var en av Hockeyallsvenskans främsta målvakter.

Storspelet resulterade i ett NHL-kontrakt med Vancouver och förra sommaren förlängde målvakten sitt avtal med Canucks med ytterligare två säsonger, där han nu har ett tvåvägskontrakt som ger honom en årslön på 850 000 dollar vid spel i NHL och 380 000 dollar i AHL, enligt Puckpedia .



Utah Mammoth – Vancouver Canucks 2–3

Utah: Vincent Trocheck (4), Barrett Hayton (4).

Vancouver: Jake DeBrusk (6), Filip Chytil (3), Brock Boeser (8)