Simon Edvinsson.

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Det är mitten av november, men kontraktsdispyten mellan Simon Edvinsson och Detroit Red Wings har ännu inte hittat någon lösning. Trots att NHL-säsongen är i gång sedan en och en halv månad tillbaka går den svenske backen fortfarande utan avtal.

Skulle Edvinsson inte skriva något nytt avtal innan den 1 december så kommer backen inte att kunna spela i ligan den här säsongen. Det är deadlinen som gäller för spelare vars rättigheter fortfarande tillhör ett NHL-lag, men som ännu inte har skrivit något kontrakt.

Nu rapporterar Sportsnets insider Elliotte Friedman att spel i Sverige kan vara en möjlighet för Edvinsson om ett kontrakt inte kommer på plats innan deadlinen om två veckor.

– Han ska vara beredd att spela i Sverige, säger människor jag har pratat med i Sverige. Så stark är hans vilja i det här, men vi får se vad som händer, sade Friedman i en intervju med NHL Network i helgen.

Har öppnat dörren för trejd

I oktober rapporterade Friedman att Edvinsson vill trejdas bort från Detroit till följd av de utdragna kontraktsförhandlingarna och söka en nystart och skriva sitt nya kontrakt på annat håll. En trejd har emellertid uteblivit, men förra veckan öppnade general managern Shawn Horcoff för att byta bort den svenske backen .

– Jag vill fortfarande skriva kontrakt med Simon, men med en spelare som honom och i den situation vi befinner oss i måste man ändå ta emot samtal. Det är mitt jobb att göra det som är bäst för Detroit Red Wings. Jag kommer att ta alla de samtalen och lyssna på vad folk har att säga, sade Horcoff till NHL.com .

Sjöström om Edvinsson: "Tror det kommer lösa sig"

I Sverige följer Frölundas sportchef Fredrik Sjöström händelseutvecklingen kring Edvinsson.

– Vi vet inte mer än någon annan just nu, men jag tror att det i slutändan kommer lösa sig mellan Simon och Detroit, säger Fredrik Sjöström till Expressen .

Backen har ett förflutet i klubben och spenderade fyra säsonger i klubben, varav en som ordinarie i SHL, innan flytten till Nordamerika 2022. Under hösten har han synts till på träning med Frölunda för att hålla igång under kontraktsdispyten.

– Det är ett speciellt läge. Vi får gå över den bron om 1 december passeras och Simon inte har ett kontrakt där borta, säger Sjöström.