Jesper Wallstedt.

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I Filip Gustavssons skadefrånvaro har Jesper Wallstedt fått axla en stor roll i Minnesota Wild under hösten. Det har 24-åringen bevisligen trivts med, då han under säsongsupptakten varit en av ligans absolut främsta målvakter.

Den gångna veckan radade Wallstedt upp tre segrar på tre matcher, samtidigt som han räddade 94,4 procent av skotten han fick emot sig och bara släppte in 1,66 mål per match i snitt. För det prisas nu den svenske målvakten av NHL .

Där är Jesper Wallstedt bäst i NHL

Via sin hemsida meddelar ligan att Wallstedt utnämnts till NHL:s andra stjärna för den gångna veckan, där Mark Scheifele (åtta poäng på tre matcher) tar förstaplatsen och Nikolaj Ehlers (fem poäng på två matcher) tar tredjeplatsen.

Wallstedt blir därmed den andra svenske spelaren att ta plats bland veckans stjärnor den här NHL-säsongen, då den enda spelaren som tidigare har tagit plats denna säsong är Leo Carlsson som utsågs till NHL:s tredje stjärna för ett par veckor sedan.

Jesper Wallstedt har den här säsongen spelat 19 matcher för Wild, där han noterats för 14 segrar (bäst i NHL), en räddningsprocent på 92,6 procent (tvåa i NHL) samt ett snitt på 1,94 insläppta mål per match (trea i NHL). Tittar man på mer underliggande siffror har Wallstedt räddat 18 mål fler än förväntat den här säsongen, enligt Moneypuck.com . Det är den bästa noteringen av samtliga målvakter i NHL.