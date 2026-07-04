NHL-svenskens sjuka otur - här är skadedomen

Isac Lundeström kan tvingas till en ny lång rehab. Foto: Bildbyrån.

Det var tidigare i veckan som Isac Lundeström i en intervju med Norrbottens-Kuriren gick ut med att han slitit av sin hälsena - för andra gången. Den VM-meriterade svensken var med om precis samma sak redan 2023. Då i vänster hälsena - nu i höger.

– Jag körde sprinter och landade med foten lite längre bak än jag hade tänkt och när jag tryckte ifrån hörde jag hur det small till, berättar Isac Lundeström.

– Det kändes likadant som när jag drog min vänstra hälsena för tre år sedan. Det var någon som trodde att det kanske var vaden, men jag förstod direkt vad det var som hade hänt.

Själv säger han att han hoppas kunna vara tillbaka på is igen i december.

– Jag vet knappt någon annan hockeyspelare som har råkat ut för det här och oddsen för att det ska hända två gånger är höga. Det kändes som en mardröm och jag har varit både ledsen och arg. Jag vet ju hur lång rehabiliteringstiden är. Så familjens och kompisarnas stöd betydde mycket för mig. Jag fick dessutom en operationstid rätt snabbt.

General managern om Isac Lundeström

Columbus Blue Jackets general manager Don Waddell säger till lokalpressen i Ohio att man jobbar efter två olika scenarior gällande lagets svenska center.

Ett scenario är att han är redo för comeback redan i november.

Ett annat är att det väntar en betydligt längre frånvaro.

De inväntar ett definitivt testresultat från Sverige, rapporterar The Athletics Aaron Portzline på X. Waddell ville dock inte bekräfta att det rörde sig om en hälseneskada utan nöjde sig med att konstatera att det var en skada i ena benet.

Isa Lundeström går in på det andra och sista året på det kontrakt han skrev på med Columbus förra sommaren. Han gjorde 4+8 på 68 matcher under debutsäsongen i Blue Jackets.