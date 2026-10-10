Storstjärnan skadad i natt: "Fruktansvärt"

Igor Sjestjorkin skadade sig i natt.

Foto: Nick Wass/AP/Alamy

Det var drygt halvvägs genom nattens match mellan Washington Capitals och New York Rangers som Igor Sjestjorkin ådrog sig en skada som gjorde att han inte kunde spela vidare. Den ryske stjärnmålvakten gjorde ett försök till desperationsräddning efter att ha hamnat långt utanför målet, där han smällde in sin högra skridsko i stolpen för att sedan vrida sig i plågor.

Sjestjorkin fick hjälp av isen av Sean Durzi och Marcus Pettersson och efter matchen hade Rangers ingen uppdatering gällande stjärnmålvaktens status.

– Ja, det är förstås oroande. Han är en målvakt i absolut toppklass och man vill aldrig se någon bli skadad. Han är förstås en viktig spelare för oss, säger tränaren Mike Sullivan till New York Post .

Lagkaptenen: "Det är fruktansvärt"

30-åringen slog sin plockhandske hårt i isen samtidigt som Rangers medicinska team var på väg ut till den skadade målvakten, som inte kunde lägga någon tyngd på sitt högerben när han tog sig av isen.

30-åringen har inlett säsongen strålande med tre segrar på sina fyra inledande matcher, där han dessutom blev målskytt mot Tampa Bay Lightning .

– Det är fruktansvärt. Han är en av grundpelarna i det här laget, säger lagkaptenen J.T. Miller.

Fram till skadan hade Sjestjorkin räddat 13 av 14 skott för Rangers, där svenske Timothy Liljegren var den enda spelaren som överlistade stjärnmålvakten.

Föll i Washington

Ersättaren Dylan Garand räddade i sin tur elva av tolv skott i matchen som Rangers förlorade med 1–3, då Capitals avrundade matchens målskytte i tom målbur via Tom Wilson.

– När kanske lagets allra bästa spelare tvingas kliva av, är det ett tungt avbräck för oss. Jag tycker att vi kämpade hårt. Vi slet och jobbade. Vår tredjeperiod är förmodligen vår bästa. Jag tycker att vi hade rätt inställning och försökte ta kontroll över spelet, säger Mike Sullivan.

Washington Capitals – New York Rangers 3–1

Washington: Timothy Liljegren (1), Boone Jenner (1), Tom Wilson (2).

New York: Alexis Lafrenière (4).

Se målen i matchen i videospelaren ovan.