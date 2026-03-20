I storform – nu prisas Karlsson

Erik Karlsson är hetast i NHL. Nu prisas han av spelarfacket NHLPA.

Erik Karlsson. Foto: Bildbyrån.

Erik Karlsson har öst in poäng efter OS. Med Sidney Crosby på skadelistan och Jevgenij Malkin avstängd tog han hela Pittsburgh Penguins på ryggen. Nu är Crosby och Malkin tillbaka – och den svenske superstjärnan har höjt tempot ytterligare.

Den senaste veckan har han gjort åtta poäng på tre matcher – och nu prisas han av spelarfacket NHLPA. Facket utser svensken till den bästa spelaren i NHL den senaste veckan. Det meddelar man via sociala medier.

Karlsson har totalt gjort 52 poäng på 63 matcher och kommer göra sin poängmässigt starkaste säsong i Pittsburgh. Han har gjort 56 respektive 53 poäng under sina två tidigare säsonger i klubben. Han trendar just nu mot 64 poäng, vilket skulle göra det till den åttonde säsongen med över 60 gjorda poäng.

Erik Karlsson har bara 26 poäng upp till Chris Chelios som är tia i alla tiders poängliga i NHL. Gör Karlsson 78 poäng till i NHL-karriären blir han den blott nionde eller tionde backen någonsin att nå milstolpen 1000 poäng i NHL. Även 41-årige Brent Burns, som just nu står på 939 poäng, har en teoretisk chans att nå dit.

