Under helgen smygstartade NHL-säsongen med inslaget ”NHL rookie tournaments”. The Athletic var på plats och lyfte svenskarna Otto Stenberg och Vilmer Alriksson som spelare som stack ut.

– Stenberg visade varför han inte ska glömmas bort, skriver Jeremy Rutherford på The Athletic.

Vilmer Alriksson och Otto Stenberg. Foto: Mathias Bergeld/Bob Frid/Bildbyrån.

Under helgen spelades matcher mellan de olika NHL-lagens ”prospects”, där unga spelare får chansen att visa upp sig och ta sig närmare en ordinarie plats i världens bästa liga. Bland dessa unga spelare fanns svenskarna Otto Stenberg och Vilmer Alriksson, som gjorde avtryck på The Athletics skribenter.

Frölundafostrade Otto Stenberg lämnade Sverige och Malmö för USA den gångna säsongen. Han anslöt till AHL-laget Springfiels Thunderbirds och stod för 17 poäng (5+12) på 38 matcher i farmarligan. Den 20-åriga forwarden draftades av St. Louis Blues i första rundan 2023.

– Stenberg visade varför han inte ska glömmas bort bland de fem förstarundevalen som laget har förvärvat under de senaste tre åren. 20-åringen, som lämnade Sverige för AHL förra säsongen, gjorde flest poäng av alla Blues-spelare (ett mål, två assist), inklusive en assist på (Justin) Carbonneaus matchvinnande mål i 6-4-segern över Minnesota. Han spelade snabbt runt målet, och om det inte vore för ett par snygga räddningar hade han kunnat göra fler poäng, skrev Jeremy Rutherford.

”Såg mer än intressant ut”

Även Vilmer Alriksson lyftes av The Athletic som en av turneringens bättre spelare. Den 20-åriga forwarden har spenderat de senaste två säsongerna i OHL tillsammans med Brampton Steelheads och Guelph Storm. Under sin tid i den kanadensiska juniorligan har han noterats för 68 poäng (32+36) på 110 matcher. Alriksson draftades av Vancouver Canucks 2023.

– Alriksson är en 197 centimeter lång och 106 kilo tung spelare som är villig att involvera sig efter slutsignalen, delar ut massiva tacklingar och har en del skicklighet i sitt spel, även om hans CHL-poäng har varit måttliga de senaste två säsongerna sedan hans draftår. Alriksson kan ha lite problem lite konsekvens och puckhantering, och det är tydligt att han fortfarande vänjer sig vid sin kropp. Det här är en spelare som fortfarande är väldigt mycket av ett projekt. Projektet vi pratar om i det här fallet är dock en gigantisk, atletisk och tuff ytter med puckfärdigheter, ett samvetsgrant defensivt spel och ett högt driv. Det kan dröja ett år eller två innan vi ser Alriksson i en heltidsroll på NHL-nivå, men han såg mer än spännande ut i de två matcherna han spelade mot Kraken-spelarna i helgen, skriver Thomas Drance.

