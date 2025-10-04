Här lossnar det för provspelande (!) Holtz

Ingen annan spelare på isen behövde det mer än han.

I nattens 1–4-förlust mot San Jose slog provspelande Alexander Holtz till för Vegas i NHL-genrepet.

Alexander Holtz. Foto: Bildbyrån och NHL.com (montage).

Trots att premiären i NHL bara är några dagar bort nu (7 oktober) står Alexander Holtz fortsatt utan ett avtal över 2025/26.



Den tidigare stortalangen, som spelade 53 matcher för Vegas Golden Knights förra året, har nämligen inte fått ett nytt kontrakt, utan spelar försäsongen med NHL-laget genom ett provspelsavtal. Ett faktum som gjort att Expressen bland annat kopplat ihop honom med en flytt hem till Sverige och Djurgården.



Inatt var det just Holtz som stod för Vegas enda mål när man föll med 1–4 mot San Jose Sharks i försäsongens sista match.



Bortalagets Ethan Cardwell var den stora förgrundsfiguren under mötet med tre mål och en assist, men i tredje perioden svarade 23-årige svensken med ett placerat skott från distans. Målet var Holtz första poäng under försäsongen, och det går att argumentera för att ingen på isen behövde det mer än han just då.



Nu återstår det att se vad som händer med Holtz när NHL påbörjas på riktigt.



Enligt Expressen riktas blicken mot Europa mer och mer för varje dag som går, med orden ”hur agerar Djurgården då? För de kommer inte kunna säga nej, om Holtz plötsligt finns tillgänglig”.

got one 👍 pic.twitter.com/8EaUNUKDs5 — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) October 4, 2025

Source: Alexander Holtz @ Elite Prospects