Alexander Holtz har ännu inte skrivit på ett kontrakt inför 2025/26.

Ändå är NHL-svensken nu på plats för försäsongsläger med Vegas Golden Knights.

Alexander Holtz i Vegas (vänster). Foto: Bildbyrån (montage).

Samtidigt som NHL-lagen börjar samlas inför 2025/26 är framtiden fortfarande oviss för Alexander Holtz.



Den nu 23-årige forwarden som trejdades av New Jersey Devils, i juni förra året, stod för tolv poäng (4+8) på 53 matcher med Vegas Golden Knights 2024/25, men fick inget nytt avtal när hans dåvarande gick ut efter säsongen.



Nu kommer en uppdatering på X från Danny Webster på Las Vegas Review-Journal.



Vegas-reportern uppger under torsdagen att NHL-svensken, som är restricted free agent, har fått ett PTO-kontrakt (provspel) för att kunna delta under klubbens försäsongsläger. Det återstår fortfarande att se om parterna kommer överens om ett fortsatt samarbete eller inte.

Petad och nedskickad

Alexander Holtz inledde tiden i Vegas genom att göra 49 matcher i NHL, men skickades sedan ner till AHL efter att han blivit petad runt januari. I ”farmarligan” blev det en poängsuccé med sju mål och sex assist på 16 matcher, innan Holtz återigen kallades upp.



Den tidigare stortalangen har nu gjort 163 matcher i NHL, men har ännu inte debuterat i ett slutspel på den stora scenen.

