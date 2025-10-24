NY Islanders-seger med 7–2 mot Detroit

NY Islanders fjärde seger på de senaste fem matcherna

Emil Heineman gjorde två mål för NY Islanders

NY Islanders och Detroit möttes på fredagen i UBS Arena. NY Islanders hade tre vinster i rad i NHL inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 7–2 (2–0, 3–0, 2–2).

Jean-Gabriel Pageau bakom NY Islanders seger

Heineman gjorde dubbla mål. Foto: Bildbyrån

NY Islanders tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Även i andra perioden var NY Islanders starkast och gick från 2–0 till 5–0 genom mål av Jean-Gabriel Pageau, Kyle Palmieri och Mathew Barzal. Detroit reducerade dock till 5–1 genom Dylan Larkin tidigt i tredje perioden av perioden.

NY Islanders gjorde dock två snabba mål och gick från 5–1 till 7–1, målen av Emil Heineman och Simon Holmström. Målen punkterade matchen.

Jonatan Berggren reducerade förvisso men närmare än 7–2 kom inte Detroit. NY Islanders tog därmed en säker seger.

NY Islanders Anders Lee hade tre assists.

För NY Islanders gör resultatet att man nu ligger på femte plats i tabellen medan Detroit är på andra plats.

NY Islanders tar sig an Philadelphia i nästa match borta lördag 25 oktober 18.30. Detroit möter St Louis hemma söndag 26 oktober 01.00.

NY Islanders–Detroit 7–2 (2–0, 3–0, 2–2)

NHL, UBS Arena

Första perioden: 1–0 (2.05) Tony Deangelo (Anders Lee, Simon Holmström), 2–0 (14.56) Emil Heineman (Bo Horvat, Jonathan Drouin).

Andra perioden: 3–0 (27.25) Jean-Gabriel Pageau (Anders Lee, Tony Deangelo), 4–0 (33.09) Kyle Palmieri (Ryan Pulock, Mathew Barzal), 5–0 (39.34) Mathew Barzal (Casey Cizikas).

Tredje perioden: 5–1 (43.11) Dylan Larkin (Emmitt Finnie, Alex Debrincat), 6–1 (47.19) Emil Heineman (Bo Horvat, Ryan Pulock), 7–1 (47.57) Simon Holmström (Anders Lee, Scott Mayfield), 7–2 (57.22) Jonatan Berggren (JT Compher, Michael Brandsegg-Nygard).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Islanders: 4-0-1

Detroit: 3-0-2

Nästa match:

NY Islanders: Philadelphia Flyers, borta, 25 oktober

Detroit: St Louis Blues, hemma, 26 oktober