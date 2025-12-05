Victor Hedman har inte spelat på nästan en månad. Men i helgen kan det bli comeback för den svenske stjärnan.

– Vi får se hur han mår, säger coachen Jon Cooper.

Victor Hedman är nära comeback. Foto: Bildbyrån.

Den nionde november, i en segermatch mot Washington, var senast vi fick se Victor Hedman spela match för sitt Tampa Bay. Men nu är en comeback nära förestående.

När Tampa Bay möter New York Islanders imorgon, nästan en månad efter att Hedman skadades, är han aktuell för spel.

– Det är troligt. Men vi får se hur han mår imorgon, sade coachen Jon Cooper på en pressträff idag.

Beskedet är minst sagt välkommet för Sam Hallam och Tre Kronor, med drygt två månader kvar till OS-premiären mot Italien. Hedman är en av sex svenska spelare som redan är uttagen till Tre Kronor-truppen.

Victor Hedman gjorde tolv assistpoäng på 15 matcher innan skadan och hade en poängsvit på fyra matcher.