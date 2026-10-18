Äkta hattrick igen – Florida skriver NHL-historia

Carter Verhaeghe gjorde ett äkta hattrick för Florida Panthers. Foto: Sam Navarro-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Florida Panthers-forwarden Carter Verhaeghe stod för ett naturligt hattrick när laget besegrade Seattle Kraken med 8–3 i natt.

Verhaeghes tre raka mål innebar att Florida blev det första laget i NHL-historien att ha en spelare som gjort ett naturligt hattrick i tre matcher i följd. Brady Tkachuk hade nämligen stått för samma bedrift i Panthers två föregående matcher.

Verhaeghe gjorde två mål i slutet av den första perioden och fullbordade sitt hattrick halvvägs in i den andra. Panthers-forwarden Sam Bennett noterades också för ett hattrick i matchen.

Fyra hattrick på nio matcher

Florida har nu producerat fyra hattrick under säsongens första nio matcher. Det gör laget till det första på över 100 år att göra minst fyra hattrick innan den tionde matchen för säsongen. Toronto St. Patricks, som senare bytte namn till Toronto Maple Leafs, stod för fem hattrick under säsongen 1922/23.

Den historiska sviten inleddes i tisdags, när Brady Tkachuk gjorde tre raka mål i den andra perioden av Floridas 7–3-seger mot Columbus Blue Jackets. Hans bror Matthew Tkachuk spelade fram till samtliga tre mål.

På torsdagen blev Brady Tkachuk den första spelaren i NHL-historien att göra naturliga hattrick i två matcher i följd. Han fullbordade då sitt hattrick och avgjorde dessutom i förlängningen när Florida besegrade Vancouver Canucks med 3–2.

Tkachuk och Verhaeghe toppar målligan

Florida Panthers har inlett säsongen 2026/27 med fem segrar, två förluster och två övertidsförluster på nio matcher.

Matthew Tkachuk toppar lagets interna poängliga med elva assist och totalt 14 poäng. Brady Tkachuk och Carter Verhaeghe delar förstaplatsen i den interna skytteligan med sex mål vardera.

På backsidan har Seth Jones noterats för tio poäng (1+9).

I matchen mot Seattle svarade Gustav Forsling för en assist medan Jacob Markström stoppade 20 av 23 skott mellan stolparna. Adam Larsson hade en assist för Kraken.