Gör nytt hattrick – blir först på 40 år

Brady Tkachuk sköt sitt andra raka hattrick inatt Foto: Sam Navarro-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Det var roligt så länge det varade för Florida Panthers belackare.

Panthers stod för sommarens kanske största värvning när klubben hämtade forwarden Brady Tkachuk från Ottawa Senators. Därmed fick han chansen att spela tillsammans med sin bror Matthew. Flytten skapade stora förväntningar, men efter sex matcher på säsongen hade Brady inte gjort ett enda mål och bara noterats för en assist.

Den tröga starten gav Panthers kritiker gott om anledning att skämta på Tkachuks bekostnad. Men den tiden är definitivt förbi.

Under tisdagen gjorde Brady Tkachuk tre mål i den andra perioden när Florida besegrade Columbus Blue Jackets med 7–3. Därmed fullbordade han ett så kallat naturligt hattrick , alltså tre mål i följd av samma spelare utan att någon annan gör mål däremellan.

Nytt hattrick av Brady Tkachuk

På torsdagen stod han sedan för samtliga tre mål när Panthers besegrade Vancouver Canucks med 3–2 efter förlängning. Tkachuk avgjorde dessutom matchen själv i förlängningen.

De tre målen innebar att han fullbordade sitt andra raka naturliga hattrick. Därmed blev han den första spelaren på nästan 40 år att göra naturliga hattrick i två matcher i följd.

Senast någon lyckades med bedriften var Petri Skriko, som gjorde det för Vancouver Canucks den 18 respektive 21 november 1986.

Torsdagens målfest var Brady Tkachuks femte hattrick i NHL-karriären.

Har hittat formen efter tröga starten

Brady Tkachuks flytt till Florida ser därmed inte längre ut som någon möjlig besvikelse. Efter den mållösa inledningen har han fått ordentlig fart på produktionen och står nu på sex mål och två assist, totalt åtta poäng, på åtta matcher.

Segern mot Vancouver innebar samtidigt att Panthers nådde tio poäng under säsongen. Laget är därmed trea i en jämn Atlantic Division, på samma poäng som ytterligare två lag.

Även Matthew Tkachuk har inlett säsongen starkt. Han spelade fram till ett av broderns mål på torsdagen och noterades för assist på samtliga tre mål under tisdagens match. På åtta matcher har Matthew samlat ihop elva poäng, fördelat på tre mål och åtta assist.

Brödernas offensiva explosion kommer dessutom lägligt för Panthers, som för närvarande saknar förstacenter Aleksander Barkov och veteranforwarden Brad Marchand på grund av skador.