Har tidigare superstjärnan spelat sin sista match?

Har Jamie Benn gjort sin sista match? Foto: Bildbyrån.

De flesta förknippar Jamie Benn med hans högst sensationella poängligaseger i NHL , säsongen 14/15. Utöver det har 36-åringen, som blir 37 om några veckor, även spelat hem ett OS-guld med Kanada .

Men nu är frågan om den välmeriterade stjärnan har gjort sin sista match. Benn har inget kontrakt för nästa säsong, och Dallas Stars general manager Jim Nill säger att han helt enkelt inte vet hur Dallaskaptenens hockeyframtid ser ut.

– Vi vill att han kommer tillbaka, om inte han känner något annat kommer vi inte titta åt ett annat håll, säger Nill i den lokala radiostationen Baldy and Bruce.

– Han är en stor del av vårt lag. Jag kommer diskutera hans framtid med honom efter draften.

Jagar Mike Modano

Benn har tidigare sagt att han inte ser sig själv spela för någon annan klubb än Dallas Stars.

Stjärnan tingades av Dallas i femterundan av draften för 19 år sedan och slog sig in i NHL redan säsongen 09/10. Han har varit lagkapten för Dallas Stars sedan säsongen 13/14 och har gjort 992 poäng på 1252 matcher för klubben. Han har gjort flest matcher i klubbens historia och är tvåa, bakom Mike Modano, när det gäller mål, assist och poäng. Han är 20 mål, 38 assist och således 58 poäng bakom Modano. Säsongen som gick gjorde kaptenen 15+21 på 60 matcher.

När det gäller Dallas storstjärna Jason Robertson , som också har utgående kontrakt, finns inget nytt att förtälja. Han uppges ha intresse på sig från flera klubbar, däribland Ottawa som ju frigjorde en hel del lön genom att trejda bort sin lagkapten Brady Tkachuk till Florida.

– Vi har ingen deadline runt honom, och det är status quo, beskriver Nill situationen.