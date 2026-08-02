Eriksson Ek: "Han är för bra för SHL"

Joel Eriksson Ek och Marcus Johansson.

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Med spelare som Fabian Zetterlund, Albert Johansson och Noel Fransén är Joel Eriksson Ek hemma i Karlstad för att förbereda sig inför NHL-säsongen 2026/27. Men på den listan saknas ett stort namn som tidigare hade varit på plats, nämligen Marcus Johansson, lagkamraten från Minnesota Wild som nu valt att flytta hem till Sverige och skriva på för Färjestad BK. En flytt som kommer trots att 35-åringen nyligen stått sin poängmässigt näst bästa säsong i NHL.

När Värmlands Folkblad pratar med Eriksson Ek sipprar därmed en liten ton av förvåning fram.

– Jag har älskat att spela med ”Mackan” och det är inget snack om att Färjestad får in en oerhört bra spelare. Jag tycker han fortfarande är för bra för SHL och hade gärna sett honom några år till i NHL. Samtidigt förstår jag hans beslut. Det är en toppenkille och grym lagkamrat, säger stjärnan till tidningen.

Joel Eriksson Ek slår fast: "Det är ett kap"

Joel Eriksson Ek berättar också att Marcus Johansson hörda av sig innan han skrev på för Färjestad.

– Han ville bolla lite saker men i slutändan var beslutet helt upp till vad som var bäst för hans familj, säger NHL-svensken till VF och fortsätter om vad "MoJo" kommer att bidra med i SHL.

– Jag tycker han gjorde en av sina bästa säsonger i år. Han är grymt skicklig med att transportera pucken i fart och lägga passningar när han fått på sig två-tre spelare. Det kommer FBK dra mycket nytta av. Det är ett kap.

Marcus Johansson lämnar NHL med 1058 grundseriematcher, samt 125 i Stanley Cup-slutspel.