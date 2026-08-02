VM-guldvinnaren slutar: "Otroligt tacksam"

Brad Hunt i Minnesota Wild och NHL.

Foto: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports.

Det är med 293 NHL-matcher, 447 i AHL, samt ett VM-guld som Brad Hunt nu tackar för sig.

Den 37-årige backen meddelar på sociala medier att karriären är över efter att han 2025 valt att lämna Nordamerika. En flytt som följde rykten om att han cirkulerade på SHL-marknaden, men istället tog backen till Finland och Vasa Sport.

"Efter mycket funderande har jag beslutat att officiellt meddela min pensionering från professionell hockey. Hockey har varit en stor del av mitt liv så länge jag kan minnas. Från att drömma om att spela i NHL som barn, till att leva den drömmen i så många år. Jag är otroligt tacksam för varje möjlighet, varje lagkamrat, varje tränare, varje organisation och varje person som hjälpt mig längs vägen", skriver Hunt bland annat.

Brad Hunt valdes aldrig i NHL-draften, men tog sig till NHL via collegeligan NCAA. Han representerade Edmonton, St. Louis, Nashville, Vegas, Minnesota, Vancouver och Colorado under sina totalt tio säsonger på den stora scenen. Den största höjdpunkten kom dock 2023 då han säkrade VM-guld med Kanada genom att spela samtliga tio matcher i mästerskapet.