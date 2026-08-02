Hoppas fortsatt på comeback: "Hade kontakt"

Henrik Törnqvist hoppas få återvända till LHC.

Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån.

Med 408 är Henrik Törnqvist en av spelarna med flest grundseriematcher för Linköping HC. Ändå gick parterna skilda vägar när 2025/26-säsongen stod för dörren. Tyskland och Iserlohn Roosters blev det första äventyret, men redan efter ett år väntar nu spel i Finland och Kärpät. Detta trots rykten om en återkomst.

När Corren når den 29-årige forwarden bekräftar han att det pågick diskussioner med LHC under våren.

– Vi hade lite kontakt, men de hade många spelare under kontrakt nu. Det blir ett äventyr till nu så får vi se sen. Får jag vara skadefri har jag långt kvar som hockeyspelare, minst fem år, säger Törnqvist, som också hoppas på en comeback, enligt tidningen.

Törnqvist om Liiga: "Nästan som i Sverige"

Motala-killens nya adress blir alltså istället Kärpät och Uleåborg.

– Det är fint i de stora städerna i Finland. Kallt och mycket snö där uppe, men jag ser fram emot det, säger Henrik Törnqvist till Corren och fortsätter om hockeyn.

– Min bild är att det kommer bli mer lagspel nu, nästan som i Sverige. Det blir mer strukturerat spel. I stället för den chanshockey och individuella show som det var i Tyskland.

Törnqvists kontrakt i Liiga är endast skrivet över en säsong.