Här gör svenske doldisen NHL-debut

Större delen av säsongen har 24-årige Victor Östman spelat i Kansas City i ECHL, men inatt kastades den svenske doldismålvakten plötsligt in mellan Seattle Krakens stolpar för att göra sin NHL-debut.

– Visst, det var inte de bästa omständigheterna, men jag tycker att grabbarna spelade riktigt bra för min skull, säger tidigare HV71-löftet.

Se matchens höjdpunkter i spelaren ovan.



Läget var inte det mest tacksamma när Victor Östman plötsligt fick chansen i nattens möte mellan Utah och Seattle Kraken, men lika glad för det var ändå den 24-årige målvakten som byttes in för att göra NHL-debut med hela 0–7 på tavlan.



– Det var väldigt kul. Visst, det var inte de bästa omständigheterna, men jag tycker att grabbarna spelade riktigt bra i tredje perioden för min skull. Det var verkligen roligt, säger den svenske doldisen till NHL.com.



Östman hade kallats upp av Seattle inför mötet då Philipp Grubauer låg hemma med influensan, och tackade för förtroendet direkt. Trots överkörningen som föranledde tredje perioden höll nämligen svensken helt tätt under 20 minuter, vilket såg till att Kraken vann sista tredjedelen med 1–0. Utah avfyrade totalt 41 skott under matchen, men fick alltså inte hål på Östman med tolv av dessa.

Den nu 24-årige burväktaren är fostrad i SDE, men slog sig fram till en chans i Nordamerika genom tre juniorår inom HV71:s organisation. Resan på andra sidan pölen inleddes med ett år i USHL med Chicago Steel, innan han 2020 började på University of Maine. Fram till förra säsongens slut var det även där som Östman spelade sin hockey, och där som Seattle Kraken fick upp ögonen för honom.



Trots tvåårskontraktet med NHL-klubben har dock 2024/25 främst spenderats i ECHL för Östman. 32 matcher med 90,3 i räddningsprocent för Kansas City Mavericks är det facit som han nu kan se tillbaka på efter en plötsligt debut på den stora scenen. Och faktum är att den svenske doldisen inte ens gjort en enda match i AHL förrän 6 mars, alltså en dryg månad sedan.



Under tiden på University of Maine var även Östman lite av en mentor till NCAA-klubbens nästa svenska succémålvakt, Albin Boija.



– Det var otroligt skönt att komma in och ha en annan svensk där att prata med, speciellt en målvakt. Jag var bekväm med engelskan även när jag kom, men det är ändå en stor skillnad att få prata lite svenska under första året. Han var senior och gjorde sitt fjärde året också, så han visste hur allt fungerade. Det var otroligt skönt, har Boija tidigare berättat för hockeysverige.se.

What an NHL debut for Victor Ostman 👏🏼



The 24-year old goaltender has played 89% of the season with the Kansas City Mavericks (ECHL) — going 21-7-4 with a .903 SV%. He has played just four career AHL games, all this season, with the Coachella Valley Firebirds (AHL) — going 2-1-1… pic.twitter.com/saxAPFw3AD