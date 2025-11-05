Han är fortsatt stekhet i NHL. I natt stod Leo Carlsson för två assist – innan han tog ett matchstraff för en huvudtackling på Evan Rodrigues.

Anaheim Ducks vann matchen med 7-3 mot Florida Panthers.

Leo Carlsson fick matchstraff efter smällen på Rodrigues.

Leo Carlsson har fått en flygande start på NHL-säsongen och öser in poäng i Anaheim. Han har nu gjort poäng sju matcher i rad och har 18 poäng på tolv matcher hittills den här säsongen. Även i natt klev han fram för sitt lag.

Efter bara tre minuter spelade den svenska 19-åringen fram Cutter Gauthier till 1-0 mot Florida. De regerande mästarna svarade däremot och gjorde 1-1 via Brad Marchand. Efter att Cutter Gauthier gjort sitt andra i matchen vände Panthers sedan på matchen via Evan Rodrigues och Eeto Luastarinen.

Ducks kom däremot tillbaka och innan den andra perioden var över hade de vänt tillbaka till en 4-3-ledning. Det efter att Gauthier fullbordat sitt hattrick, på assist från Carlsson. Samt att Nikita Nesternko hittade nätet.

Leo Carlsson fick matchstraff

Bara 51 sekunder in i den tredje perioden kom sedan ett matchstraff efter att Leo Carlsson tacklat Evan Rodrigues. Tacklingen bedömdes ta i huvudet och svensken fick ett matchstraff. Nu väntar också ett obligatoriskt förhör innan det kommer besked om en eventuell avstängning.

Det numerära överläget resulterade inte i något mål för Florida. Istället gick Anaheim iväg till 7-3 genom mål av Jacob Trouba, Chris Kreieder och Jansen Harkins.

Det var Carlssons första matchstraff i NHL-karriären. Tidigare hade endast dragit på sig 32 utvisningsminuter på 147 NHL-matcher.

Source: Leo Carlsson @ Elite Prospects