Här är finalisterna till Selke Trophy

Två år i rad har Aleksander Barkov tagit hem Selke Trophy som NHL:s bäste defensiva forward. Nu kommer någon av Anthony Cirelli, Brock Nelson eller Nick Suzuki att prisas.

När Patrice Bergeron kammade hem sin sista Selke Trophy, 2023, blev han tydlig etta i historien med sex utmärkelser. Men där bakom fanns Aleksander Barkov som snabbt tog vid och prisades två år i rad för att kliva upp på totalt tre Selke-vinster.

Nu, när 30-åringen varit borta på gund av skada, får vi tre nya namn i dessa sammanhang. Finalisterna till NHL:s pris 2026 är nämligen Anthony Cirelli, Brock Nelson och Nick Suzuki.

Samtliga skulle, vid en vinst, bli historiska. Inte minst Cirelli och Nelson då ingen i varken Tampa Bay Lightning eller Colorado Avalanche tagit emot priset. Suzuki skulle samtidigt bli först i Montréal Canadiens sedan Guy Carbonneau 1992, alltså för 34 år sedan.

28-årige Anthony Cirelli avslutade den gångna säsongen med plus 43 i plus/minus-statistik, och var även finalist under förra året. 34-årige Brock Nelson var plus 18, men var också en viktig kugge i hela NHL:s bästa boxplay-enhet i Colorado, med 84,6. Han är finalist för andra gången. 26-årige Nick Suzuki är en av Montréal Canadiens viktigaste spelare, inte minst i kaptensrollen – och genom sina 101 poäng framåt, vilket var bäst i klubben sedan 2014/15. Samtidigt var han plus 34 över hela året.

