Johan Larsson i Brynäs.

Foto: Kenta Jönsson / Bildbyrån.

Under torsdagen vann Brynäs IF på bortaplan mot Linköping HC. Det var däremot utan sin kapten och härförare Johan Larsson som laget tog tre poäng. Även i morgondagens SHL-omgång mot Örebro Hockey ser laget ut att få klara sig utan sin nyckelspelare.

34-åringen har enligt Expressen råkat ut för en akut blindtarmsinflammation. Han har sedan även opererats och kommer därför av allt att döma inte att spela under morgondagen.

– Vi skulle aldrig kommentera personers enskilda journaler på det sättet. Han kommer förmodligen, mest troligt, inte att spela i morgon. Men i övrigt ber vi att få återkomma när vi vet mer, säger sportchefen Johan Alcén till tidningen.

Johan Larsson har gjort 15 poäng på 18 matcher den här säsongen och är tvåa i lagets interna poängliga. Det är hans fjärde raka säsong som kapten och han har både vunnit SM-guld med, och spelat upp, Brynäs. På meritlistan finns även ett VM-guld med Tre Kronor.