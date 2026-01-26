Glädjebeskedet: Ullmark var tillbaka i matchtruppen

I natt var Linus Ullmark tillbaka i båset, efter en månad borta från isen.

Under nattens match mot Vegas Golden Knights (vinst 7–1) var han backup-målvakt.

Tröstmålet? Det stod Rasmus Andersson för med sitt första mål för Vegas.

Linus Ullmark var tillbaka i natt. Foto: Bildbyrån

Nästjumbon i öst, Ottawa Senators, stod i natt för en rejäl knall. För efter att Fabian Zetterlund öppnat målskyttet för kanadensarna blev det bara bättre och bättre och bättre för ”Sens”.

Efter mål från Dylan Cozens (x2), Jordan Spence, Stephen Halliday (x2) och till sist Nick Jensen, stod det helt plötsligt 7–0.

Svensken snyggade till siffrorna något

Men, det var en svensk som skulle snygga till siffrorna. Med fem minuter kvar att spela reducerade nämligen nyförvärvet Rasmus Andersson för sitt Vegas, i sin blott andra match..

I och med det slutade matchen 7–1 till Ottawa. Efter segern sist mot Toronto Maple Leafs och storförlusten i natt ska Anderssons Vegas göra ett sista stopp natten till onsdag i Montreal innan man vänder hem igen.

Linus Ullmark? Han var tillbaka i båset som andramålvakt efter en månad utanför matchspel, på grund av sin paus med anledning av psykisk hälsa.