Glädjebeskedet: ”En exceptionell spelare”

Drömmen har blivit sann – Axel Sandin Pellikka är en NHL-spelare.

Inför premiären mot Montreal Canadiens är han och Michael Brandsegg-Nygård uttagna i truppen.

– Han är en exceptionell spelare, säger svenske lagkamraten Simon Edvinsson

Axel Sandin Pellikka hyllas. Foto: Bildbyrån

Axel Sandin-Pellikka och Michael Brandsegg-Nygård har efter en lysande försäsong fått fortsätta träna med Detroit Red Wings in i premiärveckan av NHL.

Nu är det klart att rookie-duon, som var i Skellefteå AIK tillsammans förra säsongen, får chansen i premiären mot Montreal Canadiens och är med i NHL-truppen.

Under försäsongen spelade Axel Sandin-Pellikka ihop med Simon Edvinsson i samma backpar.

Efteråt hyllade den svenske 22-åringen löftet stort.

– Det har varit kul att följa honom, han blev bättre för varje match och man såg att han lärde sig något och ville lära sig nya saker i varje match. Han är en exceptionell spelare och jag finns här om han behöver några råd, men jag tror att han klarar sig själv, säger han enligt Snapshots Hockey.

”De gör vårt lag bättre”

På måndagsträningen parades dock ihop Sandin Pellikka med Albert Johansson i sista backparet.

Även Emmitt Finnie, som är den tredje rookien efter tidigare Skellefteå-duon, är också med i truppen.

Lagkaptenen Dylan Larkin hyllade också trion efter träningen på måndagen.

– De gör vårt lag bättre.

Under gårdagen skedde dessutom två händelser som ytterligare öppnade för att Axel Sandin Pellikka skulle få en plats. För då valde Detroit att sätta upp både Erik Gustafsson och Justin Holl på waiverlistan, båda backar.