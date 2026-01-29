Victor Hedman har inte spelat en match sedan den nionde december. Men till helgen kan den svenske OS-stjärnan göra comeback.

– Vi får se. Jag känner mig bra. Idag var ett bra steg, säger han.

Victor Hedman kommer allt närmare en comeback.

Foto: Bildbyrån.

Det är bara ungefär två veckor kvar till Tre Kronors OS-premiär mot Italien i Milano. Skadeläget kring ett gäng blågula stjärnor är osäkert, och vi vet ännu inte om nyckelspelare som William Nylander, Gabriel Landeskog och Elias Lindholm är spelklara till turneringsstarten. Igår kom emellertid positiva besked kring Landeskog.

Det har även funnits en osäkerhet kring Victor Hedman, som inte spelat för Tampa Bay sedan början av december på grund av en armbågsskada. Men nu kommer åtminstone lite positiva uttalanden och rapporter från och kring den svenske backbjässen. Hedman tränade på onsdagen med laget för första gången sedan han sattes på skadelistan den 11 december och utesluter inte spel mot Boston i utomhusmatchen på söndag.

Hedman tränade i röd tröja, vilket indikerade att han inte var tacklingsbar.

– Vi får se. Jag känner mig bra. Idag var ett bra steg, att vara där ute under hela träningen och få in varje övning. Jag är taggad, säger han till Tampa Bay-media.

Victor Hedman närmar sig comeback

Även tränaren Jon Cooper är försiktigt optimistisk kring svenskens medverkan i helgen.

– Det går framåt. Men han tränar fortfarande i rött. Det här var första gången han tränade med laget, så det är de små, små stegen man måste ta. Men han närmar sig definitivt, säger coachen.

Hedman har den här säsongen gjort tolv poäng (0+12) på 18 matcher och snittat 21:05 minuter per match. Han är en tänkt nyckelspelare och en potentiell lagkapten för Tre Kronor, i det som faktiskt kommer bli OS-debut för 35-åringen.

– Det enda fokuset har virat på de här matcherna inför uppehållet. Men jag är säker på att när vi kommer närmare då kommer vi att vända blad och börja representera våra länder, säger Hedman.

