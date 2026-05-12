Kanadas supertalang Gavin McKenna kommer inte att spela hockey-VM i Schweiz. I stället väljer det väntade förstavalet i NHL-draften 2026 att fokusera fullt ut på NHL Combine och sommarträningen inför nästa steg i karriären.

Det blir ingen duell mellan Gavin McKenna och Ivar Stenberg när hockey-VM startar på fredag. Till skillnad från Stenberg och Viggo Björck, Sverige två största talanger inför nästa månad NHL-draft, avböjer McKenna spel i turneringen. Trots att planen från början var att han skulle representera Kanada i Schweiz.

18-åringen, som väntas bli vald etta av Toronto Maple Leafs i draften i Buffalo, har tillsammans med sina rådgivare bestämt att han stannar hemma för att optimera förberedelserna inför draften och NHL-klubbarnas tester och intervjuer.

– Det är bättre för hans utveckling att stanna kvar, förbereda sig inför NHL Combine och påbörja sommarträningen, säger agenten Matt Williams till NHL.com.

Williams menar också att konkurrensen i Kanadas VM-lag spelade in i beslutet. Spelare som Macklin Celebrini, Mark Scheifele, John Tavares, Robert Thomas, Gabriel Vilardi och Ryan O’Reilly har spetsat till truppen, vilket minskar McKennas möjligheter till en framträdande roll.

– Vi trodde att han skulle åka, men det här känns mer logiskt. Kanada har ett väldigt starkt lag, säger han.

Gavin McKenna, som toppar de flesta draftrankingar, hade en fin säsong med Penn State i NCAA. Han noterades för 51 poäng på 35 matcher och var dessutom finalist till Hobey Baker Award, priset till collegehockeyns bästa spelare. Under säsongen tog han brons med Kanada på JVM efter att ha gjort 14 poäng (4+10) på sju matcher i turneringen och slutat tvåa i poängligan.

NHL Combine arrangeras i Buffalo mellan 1 och 6 juni och ses som en avgörande del av draftprocessen. Där genomgår spelarna fystester, medicinska undersökningar och intervjuer med NHL-klubbarna – moment som kan påverka draftordningen lika mycket som prestationerna på isen.

Kanada och Sverige möts i VM-premiären i Schweiz på fredag.

