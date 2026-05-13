Axel Elofsson är en av Örebros mest spännande framtidsspelare. Nu har backen skrivit på ett tvåårskontrakt – och lånas ut till Hockeyallsvenskan.

Axel Elofsson under uppvärmningen inför ishockeymatchen i SHL mellan Djurgården och Örebro den 8 januari 2026 i Stockholm.

Den här säsongen var Axel Elofsson den poängbästa backen i U20 Nationell med 41 pinnar på 32 matcher. Det alltså trots att han var två år yngre än de äldsta i serien. Säsongen avslutades också med ett U18-VM med Småkronorna som slutade i guld. Backen gjorde då fyra poäng på sju matcher i turneringen.

Nu återstår bara en NHL-draft innan han på allvar tar steg mot nästa säsong.

Nu är också upplägget klart. 17-åringen har nämligen skrivit på ett två år långt kontrakt med Örebro. Samtidigt står det klart att han lånas ut till Oskarshamn i Hockeyallsvenskan kommande säsong.

— Axel är en offensivt skicklig back med väldigt fin spelförståelse. Det är en spelare som vi tror väldigt mycket på och vi är glada över att få till den här lösningen med Oskarshamn. Vi tror att spel i HockeyAllsvenskan kommer gynna Axels utveckling enormt mycket och det ska bli spännande att följa hans framfart på seniornivå, säger sportchef Henrik Löwdahl i ett pressmeddelande.

Axel Elofsson har genom åren varit given i 08-landslaget. Nu får han också chansen att visa upp sig i Hockeyallsvenskan inför uttagningen till junior-VM.

