Efter stjärnvärvningen – draftettan släpper sitt nummer

Gavin McKenna är redo att släppa nummer 72 till Sergej Bobrovskij. Foto: Steven Ellis/DailyFaceoff.com & Bildbyrån/Imagn Images

En av de stora snackisarna i Toronto har fått sitt svar – åtminstone om Sergej Bobrovskij själv vill det.

När Toronto Maple Leafs höll sin utvecklingscamp på torsdagen fick draftettan Gavin McKenna frågan om han tänkte spela i tröja nummer 72 under sin rookiesäsong. Svaret blev ett tydligt:

– Förmodligen inte.

Anledningen är enkel. Om den nyligen värvade målvakten Sergej Bobrovskij vill behålla nummer 72 tänker McKenna inte stå i vägen.

– Bobrovskij har vunnit två Stanley Cup. Om han vill ha det numret så ska han få det, säger McKenna.

Gavin McKennas reservnummer är pensionerade

Den unge forwarden berättade samtidigt att han nu får fundera på vilka alternativ som finns kvar. Hans två reservnummer, 9 och 27, är redan pensionerade av Maple Leafs till ära för klubbikonerna och tidigare lagkaptenerna Ted Kennedy, Charlie Conacher och Darryl Sittler.

Diskussionen om tröjnumren tog fart efter att Maple Leafs general manager John Chayka stod för en av sommarens största värvningar när han på free agent-marknadens första dag skrev ett treårskontrakt med Bobrovskij, 37. Den ryske veteranmålvakten uppges ha en lönetaksträff på sju miljoner dollar per säsong.

Bobrovskij och Stolarz återförenas

Med Bobrovskij och Anthony Stolarz får Toronto ett målvaktspar som redan tidigare haft stora framgångar tillsammans. Duon var med och ledde Florida Panthers till klubbens första Stanley Cup-titel 2024. Stolarz flyttade därefter till Toronto, medan Bobrovskij stannade kvar i Florida och vann ytterligare ett mästerskap säsongen därpå.

Nu hoppas Maple Leafs att Bobrovskij och McKenna ska bli två av lagets främsta nyckelspelare när klubben försöker studsa tillbaka efter en tung säsong 2025/26. Toronto slutade sist i Atlantic Division och missade slutspelet för första gången på tio år.