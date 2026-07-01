Målvaktsstjärnan till Toronto - så ser kontraktet ut

Sergej Bobrovskij är klar för Toronto Maple Leafs.

Foto: Sam Navarro-Imagn Images / USA TODAY Sports

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Sergej Bobrovskij är klar för spel i Toronto Maple Leafs. Målvakten har skrivit på ett tre år långt kontrakt värt sju miljoner dollar per säsong. Ryssen lämnar därmed Panthers efter sju säsonger med två Stanley Cup som resultat.

37-åringen har även vunnit Vezina Trophy två gånger under sin karriär.

Sergej Bobrovskij till Toronto

Nu väntar nästa utmaning för veteranen när det alltså blir en flytt till Kanada. Sedan floppsäsongen där de fick förstavalet i årets NHL-draft har klubben uttryckt sin önskan om att komma tillbaka till toppen. Där draftettan Gavin Mckenna ser ut att gå rakt in i laget.

Nu har de även hittat en förstemålvakt där Sergej Bobrovskij väntas vara en ledande spelare i laget. Målvakten har tidigare även spelat för Columbus Blue Jackets. Totalt har han gjort 806 matcher i NHL. Under åren där Florida vann Stanley Cup back-to-back så var han även den trygga utposten där bak varje match.'