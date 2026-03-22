”Jag fick ett slagskott på kulorna och gjorde en snabb operation”

Gabriel Landeskog är tillbaka efter sin smärtsamma skada. Då gör han mål efter en riktig bjudning när Colorado Avalanche besegrar Washington Capitals med 3–2 efter förlängning.

– Jag fick ett slagskott på kulorna, gjorde en snabb operation och är redo att köra, säger svensken efter sin comeback.

Gabriel Landeskog firas efter sitt mål för Colorado i comebacken. Foto: Amber Searls-Imagn Images

Det var i en seger mot Dallas Stars 7 mars som olyckan var framme för Gabriel Landeskog. Han fick ett skott på de ädlaste delarna av kroppen från lagkamraten Cale Makar och tvingades upp på skadelistan. Efter sju missade matcher gjorde 33-åringen comeback för Colorado i mötet med Washington på söndagen – och bidrog omedelbart.

Landeskog sköt säsongens tionde mål – och antagligen ett av de enklare i sin karriär – när han kvitterade till 1–1 tidigt i den tredje perioden. Washingtons målvakt Logan Thompson ger bort pucken till Martin Necas bakom eget mål och han serverar svensken öppet mål.

– Jag fick ett slagskott på kulorna, gjorde en snabb operation och är redo att köra, säger Landeskog efter comebacken.

#Avs captain Gabe Landeskog said he “had a quick surgery to fix some things” after taking a shot from Cale Makar, well … “in the nuts.”



Also confirmed that he had broken ribs earlier this year after crashing into the net in South Florida. — Corey Masisak (@cmasisak22) March 22, 2026

Han fick lämna matchen som vinnare efter att Avalanche besegrat Capitals med 3–2 efter förlängning. Den amerikanske OS-centern Brock Nelson sköt segermålet för NHL:s poängbästa lag.

Colorado fick även mål från nyförvärvet från Toronto, Nicholas Roy, medan Justin Sourdif och Alekandr Overtjkin svarade för Caps mål. För Ovetjkins del var det NHL-karriärens 1 000:e mål om man slår ihop grundserie och slutspel. Bara Wayne Gretzky har gjort fler i NHL:s historia (1 016).

