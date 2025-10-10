Förlorar – efter målvaktens dubbla jättemissar

San Jose Sharks såg ut att ta en skrällseger mot Vegas Golden Knights.

Då stod Alex Nedeljkovic för dubbla jättemissar – varpå Sharks förlorade med 3–4 efter förlängning.

Alex Nedeljkovic hade en tung premiärmatch med San Jose Sharks.

Foto: ESPN/Skärmdump

Det blev ingen rolig premiärmatch för San Jose Sharks nya målvakt Alex Nedeljkovic.



Laget såg ut att gå mot en skrällseger mot Vegas Golden Knights i Sharks första match för säsongen, men efter en jättemiss från målvaktens sida kunde Jack Eichel se till att ordna en kvittering en och en halv minut från slutet i den tredje perioden.



Detta efter att stjärnan lyft ned en puck från rödlinjen, vars studs ställde Nedeljkovic och pucken retsamt letade sig in bakom Sharks burväktare.

Tas i försvar av lagkamraten

Kort dessförinnan hade William Eklund missat målet efter att Vegas plockat ut sin målvakt – och som om inte missarna var nog skulle det bli ännu värre för Sharks och Nedeljkovic.



I det efterföljande förlängningsspelet åkte Nedeljkovic hela vägen upp till blålinjen för att rensa undan en puck, men rensningen träffade en forecheckande Reilly Smith som därefter enkelt kunde lägga in pucken i tom målbur och skjuta extrapoängen till Golden Knights.



Efter matchen tog lagkamraten Jeff Skinner sin målvakt i försvar.



– Han spelade jättebra. Vad kan man säga? Han har varit med tillräckligt länge. Han hanterar pucken bättre än nästan någon annan målvakt i ligan, skulle jag säga. Det är ett nöje som spelare att få spela med en kille som hanterar pucken så bra. Det var en galen studs (på kvitteringsmålet) och kommer han inte ut i förlängningen blir det en två-mot-noll-situation. Jag gillar att han tar chanser för att försöka frispela våra killar i ett två-mot-noll-läge. Han kommer förmodligen inte må topppen nu, men han är gammal nog och har varit med tillräckligt länge för att vara trygg i sin förmåga. Vi har förtroende för honom, säger Skinner enligt Sharks-reportern Sheng Peng.



Ett av Sharks mål i matchen gjordes av svenske Alexander Wennberg, som framspelades av landsmännen William Eklund och John Klingberg. I Vegas loggade Wiliam Karlsson drygt 14 och en halv minuts istid och noterades för två skott på mål i segermatchen.



San Jose Sharks – Vegas Golden Knights 3–4 e. sd

San Jose: Jeff Skinner (1), Alexander Wennberg (1), Philipp Kurashev (1).

Vegas: Brett Howden (1), Pavel Dorofejev (4), Jack Eichel (2), Reilly Smith (1).



Se matchens höjdpunkter i videospelaren.