Florida Panthers kapten Aleksander Barkov fångades på film när han behövde hjälpas av isen under en försäsongsträning. Klubben har ännu inte kommenterat bilderna eller Barkovs tillstånd.

Alexander Barkov skadades under en träning. Foto: Ron Chenoy/Bildbyrån.

En video har florerat på sociala medier där Florida Panthers kapten Aleksander Barkov syns kollidera med försvararen Niko Mikkola. Barkov får Mikkola över sig och blir sedan liggandes på isen.

Därefter får 30-åringen hjälp för att ta sig av isen. Florida Panthers har inte kommenterat Barkovs tillstånd.

Tvåfaldig Stanley Cup-mästare

Aleksander Barkov har spelat hela sin NHL-karriär i Florida och blev kapten 2018, sedan dess har han lett laget till två Stanley Cup-vinster. Florida har vunnit Stanley Cup de två senaste säsongerna. Under förra säsongen noterades Barkov för 71 poäng (20+51) i grundserien, och 22 poäng (6+16) på 23 matcher i slutspelet.

Source: Aleksander Barkov @ Elite Prospects