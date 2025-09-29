Aleksander Barkov ser ut att missa hela säsongen 2025/26.

Enligt RG.org visar Florida Panthers då i stället intresse för Jevgenij Kuznetsov.

Florida Panthers uppges visa intresse för Jevgenij Kuznetsov efter skadan på Aleksander Barkov. Foto: Montage

Florida Panthers fick sämsta tänkbara besked i fredags. Lagkaptenen Aleksander Barkov fick hjälpas av isen efter en kollision på träning. Senare under dagen kom beskedet att Barkov slitit korsbandet och väntas missa i princip hela NHL-säsongen 2025/26. Det är ett tungt slag för de tvåfaldiga Stanley Cup-mästarna som nu får ett gigantiskt hål i sin laguppställning.

Ingen spelare kommer att kunna ersätta Barkov rakt av, vilket tränaren Paul Maurice redan har varit tydlig med. Men Florida börjar nu att undersöka möjligheterna och hur de kan ersätta Barkov i truppen.

RG.org rapporterar därmed att Panthers har visat intresse för den ryske centern Jevgenij Kuzentsov som tidigare var en stjärncenter i Washington Capitals. Där vann han Stanley Cup 2018 och hade flera säsonger där han snittade runt en poäng per match i NHL. Men de senaste åren har det gått utför för 33-åringen och förra året lämnade han NHL och vände i stället hem till Ryssland för spel i KHL med SKA St. Petersburg. Där gjorde han 37 poäng på 39 matcher.

Klubbarna som slåss om Jevgenij Kuznetsov

Inför årets säsong har det varit flitiga rapporter om att Jevgenij Kuznetsov vill tillbaka till NHL. Han ska ha nobbat möjligheten att skriva på för flera KHL-klubbar och enligt uppgifter ska det ha varit flera NHL-lag som visat intresse för ex-stjärnan. Nu skriver RG.org att det står mellan två klubbar, Florida Panthers och Toronto Maple Leafs. Sajten skriver att Kuznetsov just nu väntar på Torontos besked gällande om de vill sajna honom eller inte, beroende på vad Toronto säger skulle Florida i stället kunna bli huvudspåret.

Under sin karriär har Jevgenij Kuznetsov spelat 743 NHL-matcher för Washington Capitals och Carolina Hurricanes samt producerat 575 poäng. På meritlistan har han även ett VM-guld med Ryssland 2014. Han vann även JVM-guld 2011 men fick 2012 nöja sig med ett silver efter att ha förlorat JVM-finalen mot Sverige. Kuznetsov vann poängligan i JVM 2012 och prisades som både turneringens bästa forward samt MVP.

