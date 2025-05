Ny hjärtekross för Toronto: ”För många passagerare”

Toronto Maple Leafs lyckades pressa fram en sjunde och avgörande match – bara för att åka på en ny hjärtkrossande förlust. Florida Panthers vann måste-matchen i Toronto med hela 6–1 efter att ha skjutit tre mål i mittenperioden. Därmed är de regerande mästarna klara för sin tredje raka konferensfinal, där Carolina Hurricanes nu väntar.

– Vi hade för många passagerare, konstaterar Torontos lagkapten Auston Matthews efter det svidande nederlaget.

Sergej Bobrovskij och Seth Jones Florida Panthers är vidare till konferensfinal – efter att ha besegrat Mitch Marner och Toronto Maple Leafs i andra rundan av Stanley Cup-slutspelet. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

De flesta hade räknat ut Toronto Maple Leafs efter den pinsamma 1–6-förlusten på hemmaplan i match fem. Då åkte laget till Florida, spelade sin bästa match in serien, nollade Panthers och tvingade fram en sjunde och avgörande konferenssemifinal – på hemmais.

Men mot en mer erfaren och äregirig motståndare spelade hemmafavören ingen roll. ”Game 7” förvandlades snabbt till ännu ett trauma för Maple Leafs-fansen, som haft få anledningar att jubla i slutspelstider de senaste 20+ åren. Faktum är att klubben förlorat sina sju senaste sjunde och avgörande matcher i ett slutspel – den senaste i fjol mot Boston Bruins i den första slutspelsrundan.

Florida visade pondus i allvarets stund och vann ännu en gång med hela 6–1 efter tre obesvarade mål i en andraperiod där man spelade ut Toronto efter noter.

– Det är frustrerande och jag har inget svar på den frågan, säger Leafs coach Craig Berube på presskonferensen efter matchen när han fick frågan om hur laget kunde förlora så stort i sina två sista hemmamatcher i serien efter att ha vunnit de första två.

– För mig handlar allt om vad som finns mellan öronen, det är ett mindset. De här killarna är kapabla att göra det, man måste bara utföra det och vi lyckades inte med det.

Auston Matthews kritik: ”För många passagerare”

Leafs lagkapten Auston Matthews, som fått kritik i slutspelet för att inte ha varit en tillräckligt stor offensiv faktor, konstaterade bara att laget inte klarade av att mäta sig med Panthers i avgörandets stund.

– Jag tycker bara att vi hade för många passagerare under resten av matchen, säger han och syftar på hur laget vek ned sig när Floridas tryck ökade.

För Florida var det lagets två stora nyförvärv inför trade deadline som gick i bräschen. Backen Seth Jones, som hämtades från Chicago, öppnade målskyttet i matchen genom att prickskjuta 1–0 bakom Joseph Woll i Torontos kasse. Han hade ytterligare en assist i matchen.

Tre poäng av ”Toronto-dödaren” Brad Marchand

Ännu mer framträdande var, återigen, veteranen Brad Marchand. Den tidigare Boston Bruins-kaptenen har genom karriären gjort det till en vana att hemsöka just Toronto. Nu har han fortsatt att göra det i Floridas tröja. 37-åringen lämnade isen med ett mål och två assist och lämnar serien med åtta poäng på sju matcher. Under sin karriär har han varit med om att vinna fem (!) Game 7 mot just Maple Leafs.

– Det var en sjujäkla serie och jag måste ge det till dem, de tävlar mycket hårdare än jag sett dem göra tidigare, säger Marchand NHL on TNT:s tv-sändning.

För Florida Panthers, som gått till Stanley Cup-final två säsonger i rad, väntar nu Carolina Hurricanes i konferensfinalen. Den inleds i Raleigh, North Carolina redan under natten mot onsdag, svensk tid.

För Toronto Maple Leafs väntar en sommar av ovisshet. Laget har flera ledande spelare som sitter på utgående kontrakt, däribland stjärnduon Mitch Marner och John Tavares, och mycket tyder på att det kommer att bli en del förändringar i truppen. Detta efter ännu ett slutspel som inte blev vad klubben hoppats på.

Toronto–Florida 1–6 (0–0, 0–3, 1–3)

Andra perioden: 0–1 (23.15) Seth Jones (Evan Rodrigues, Aleksander Barkov), 0–2 (27.18) Anton Lundell (Eetu Luostarinen, Brad Marchand), 0–3 (29.39) Jonah Gadjovich (AJ Greer, Seth Jones).

Tredje perioden: 1–3 (42.07) Max Domi (Bobby McMann), 1–4 (42.54) Eetu Luostarinen (Brad Marchand), 1–5 (49.24) Sam Reinhart (Aleksander Barkov), 1–6 (56.57) Brad Marchand (Eetu Luostarinen).



Florida Panthers vidare till konferensfinal efter 4–3 i matcher.